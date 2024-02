Degenhardt/Rosenthal: Rang fünf! Leicht genervt bei Abreise

Altenberg Durch Platz fünf beim Rennrodel-Weltcup in Altenberg verloren Degenhardt/Rosenthal die Führung im Gesamtweltcup. Was sie hoffen lässt.

Eine Woche nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Altenberg verloren Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Erzgebirge auch die Führung im Gesamtweltcup. Beim Weltcuprennen kam das Damen-Doppel des RRC Altenberg und des BSC Winterberg auf den fünften Platz und verlor Rang eins im Gesamtklassement an die Siegerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien.

Degenhardt: Kapitel abschließen

„Prinzipiell war es besser als letzte Woche bei der WM. Ziel war es einfach, die Kurve neun hinzukriegen, sauber dort rauszufahren. Das ist uns auf jeden Fall besser gelungen, aber noch lange nicht perfekt“, sagte Jessica Degenhardt. Der Rückstand auf die Siegerinnen betrug 0.268 Sekunde. Degenhardt ergänzte leicht genervt: „Wir können das Kapitel jetzt aber auch mal abschließen, es reicht. Haken dran und weiter geht‘s.“

Bestes deutsches Doppel wurden Dajana Eitberger/Saskia Schirmer auf Rang drei (+0.211 Sekunde). Sie liegen nun auch im Gesamtweltcup auf Rang drei und sitzen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal im Nacken. Deshalb verspricht der Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup bei sechs noch ausstehenden Rennen spannend zu werden.

Gute Erinnerungen an Oberhof

„Wir fahren jetzt nach Oberhof. Das ist eine andere Bahn, dort sind wir in der vergangenen Saison Weltmeister geworden“, sagte Jessica Degenhardt. Was sie und Cheyenne Rosenthal aber nach der WM-Enttäuschung noch mehr freute: „Wir waren jetzt lange hier in Altenberg, haben viel analysiert. Es wird sehr spannend in Oberhof, weil wir von einer höheren Starthöhe fahren als letztes Mal. Es ist gut, dass es jetzt weitergeht und was Neues ansteht“, sagte Rosenthal.

