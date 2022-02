Das sind die wichtigsten Termine für die neue Fußball-Saison

Sauerland. Jetzt darf geplant werden: Die wichtigsten Termine für die neue Fußball-Saison 2022/2023 stehen fest. Ab wann der Ball im Sommer rollt.

Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2022/2023 verabschiedet. Der Terminkalender gilt für die überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW (Bezirksliga bis Oberliga Westfalen). Zudem wurde auch der Rahmenterminkalender für die überkreislichen Frauen-Spielklassen veröffentlicht.

Der Anpfiff zur Saison 2022/2023 erfolgt bei den Männern am 14. August. Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause wird am 11. Dezember ausgetragen. Für Ligen mit einer Staffelstärke von 17 oder 18 Mannschaften beginnt das neue Fußballjahr mit dem ersten Rückrundenspiel am 5. Februar 2023. Eine Woche später greifen die Teams in den 16er- und 15er-Staffeln wieder an.

Die jeweils letzten Spieltage sind für Pfingstmontag, 29. Mai 2023, angesetzt. Je nach Staffelstärke starten die überkreislich spielenden Frauenteams (Bezirks- bis Westfalenliga) auch am 14. August (17er-/18er-Staffeln) sowie am 28. August (15er-/16er-, 13er-/14er-Staffeln) und am 11. September (11er-/12er-Staffeln). Der letzte reguläre Spieltag ist für den 11. Juni 2023 (17er-/18er-Staffeln) angesetzt.

Teams in den kleineren Staffeln können bereits eine Woche zuvor (4. Juni 2023) den Abschluss feiern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg