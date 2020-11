Wenn er über seine Top-Torjägerin spricht, kommt Tim Kuhlmann ins Schwärmen. „Sie hat nicht nur einen Torriecher, sondern auch eine tolle Ballbehandlung, ist enorm schnell und dribbelstark“, lobt der Trainer der Fußball-Frauen-Mannschaft der SG Bruchhausen/Niedereimer. Die Rede ist von Hanna Wiegelmann, die sagenhafte 23 Tore für die Spielgemeinschaft in den ersten fünf Partien in der A-Kreisliga Arnsberg erzielt hat.

Damit hat die 17-jährige Hanna Wiegelmann ihre Bestmarke aus der vergangenen Saison bereits geknackt. In der Spielzeit 2019/2020 war sie am Ende auf insgesamt 18 Treffer gekommen. „Vergangene Saison war ich allerdings auch nach einer Bänderdehnung längere Zeit verletzt und konnte deshalb nicht so viele Spiele machen“, teilt die Schülerin mit und ergänzt: „In dieser Saison haben wir natürlich auch eine sehr gute Truppe am Start. Alle sind hochmotiviert. Und das ist wichtig, denn Tore schießt man nicht allein, dahinter steht immer auch die Leistung einer gesamten Mannschaft. Wenn es hinten in der Abwehr nicht funktioniert, kann vorne im Sturm auch nichts ausgerichtet werden.“

SG Bruchhausen/Niedereimer: Die Mischung stimmt

Zurzeit stimmt die Mischung zwischen Defensive und Offensive. In der zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzten Saison führt die SG Bruchhausen/Niedereimer die Tabelle der A-Liga Arnsberg nach fünf Startsiegen mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 46:2 an. Der Vorsprung auf die Verfolger, die punktgleichen ehemaligen Bezirksligisten TuS Voßwinkel und TuS Sundern, beträgt drei Zähler. „Natürlich wollen wir weiter oben mitmischen. Zurzeit ist die Tabelle allerdings nur eine Momentaufnahme, denn wir haben bislang auch noch nicht gegen die Top-Teams gespielt“, sagt SG-Coach Tim Kuhlmann.

Und wie lautet das Saisonziel von Hanna Wiegelmann? „Wir wollen auf jeden Fall da oben stehenbleiben, das ist unser Ziel“, antwortet die Torjägerin vom Dienst und ergänzt. „Dafür haben wir trainiert und werden jetzt auch in der Corona-Pause unser Bestes geben, damit wir als Mannschaft weiter so gut funktionieren wie bisher.“

Während der aktuellen Corona-Pause halten sich die Spielerinnen der SG Bruchhausen/Niedereimer mit Übungen Zuhause fit. „Die Mädels haben jede Woche ein anderes Thema. Aktuell geht es um Sit Ups. Da dreht dann jede Spielerin ein Video und die werden anschließend in der WhatsApp-Gruppe verschickt“, erklärt Tim Kuhlmann, der die Gründung der Spielgemeinschaft vor eineinhalb Jahren als Erfolgsgeschichte bezeichnet. „Bereits in unserer ersten Saison waren wir als Tabellenvierter mehr als im Soll. Mittlerweile hat sich die Mannschaft noch einmal weiterentwickelt und die Kurve zeigt kontinuierlich nach oben.“

Noch 17 Spiele

Die nächste Partie der SG Bruchhausen/Niedereimer in der A-Liga Arnsberg der Frauen ist für Sonntag, 29. November, beim SV Bachum/Bergheim geplant. „Ich gehe allerdings davon aus, dass wir in diesem Jahr nicht mehr um Punkte spielen werden“, sagt Kuhlmann.

Der 36-Jährige kann sich sogar erneut eine vorzeitige Beendigung der Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie vorstellen. „Der Verband hat sich ja bereits die Möglichkeit offen gelassen, die Saison zu werten, wenn jede Mannschaft 50 Prozent der Spiele ausgetragen hat. Wir zum Bespiel müssen noch 17 Spiele austragen. Wir haben allerdings keinen Druck und lassen alles auf uns zukommen.“