Darum wird eine Bigger BVB-Legende mit einem Buch gewürdigt

Als erster deutscher Spieler überhaupt hielt er im Jahr 1966 einen Europapokal in der Hand, im Januar 2020 wird er nun 80 Jahre alt: BVB-Legende Wolfgang Paul. Der Bigger ist jetzt mit neuen Ehren bedacht worden: Die Autoren Uwe Schedlbauer und Fritz Lünschermann haben dem Sauerländer ein Buch gewidmet – das 180 Seiten starke Werk „Der Stopper – das Leben des Wolfgang Paul“.

Als das Werk nun im Haus Gerbens in Wickede vorgestellt wurde, waren neben der Familie Wolfgang Pauls auch zahlreiche bekannte Vertreter von Borussia Dortmund mit dabei. Neben Präsident Dr. Reinhard Rauball weilten ebenso die ehemaligen Spieler Patrick Owomoyela und Theo Redder sowie BVB-Marketingchef Carsten Cramer bei der Veranstaltung.

Reinhard Rauball stellte gleich zu Beginn mit einem Augenzwinkern klar: Der Name „Stopper“ stamme nicht von vom ehemaligen Mittelfeldspieler Wolfgang Pauls, Max Michallek, sondern von ihm selbst. Dies sei in einer zweiten Auflage des Werkes von den Autoren zu berücksichtigen. „Ich habe selten einen so verlässlichen und treuen Borussen gesehen“, lobte Rauball.

Anekdoten und Erfolge

Wolfgang Paul feierte mit dem BVB viele Erfolge. Aus Schwerte wechselte er 1961 nach Dortmund, sein Pflichtspieldebüt ging allerdings mächtig in die Hose: Gegen Herne gab es eine 0:4 Niederlage. Journalisten urteilten schlecht über den Sauerländer und titelten: „Paul stand auf verlorenem Posten“. Die Saison verlief nicht sehr positiv für das Team, doch Wolfgang Paul hatte einen Fürsprecher. Sein Vorgänger Michallek prophezeite ihm eine große Zukunft und sollte damit Recht behalten. 1963 wurde der „Stopper“ mit Borussia Dortmund Deutscher Meister. Zwei Jahre später folgte der Pokalsieg.

Nun war Paul Kapitän der Mannschaft und feierte den größten Erfolg seiner Laufbahn: Als krasser Außenseiter gewann der BVB mit ihm 1966 als erste deutsche Mannschaft den Europapokal der Pokalsieger. Nach dem 2:1-Erfolg in Glasgow gegen den haushohen Favoriten FC Liverpool hielt er als erster deutscher Fußballspieler überhaupt den Europapokal in der Hand. Paul, der von 1961 bis 1970 für die Dortmunder spielte, ist dem BVB noch heute eng verbunden und Vorsitzender des Ältestenrats. Am 25. Januar 2020 feiert der Olsberger seinen 80. Geburtstag.