Darum verzichtet Laura Nolte auf einen Start-WM-Start

Lake Placid/Winterberg. Weder Laura Nolte (Zweierbob-Olympiasiegerin) noch Hannah Neise (Skeleton-Olympiasiegerin) starten bei der Start-WM in Lake Placid. Die Gründe:

Eine Weltmeisterschaft ohne die aktuelle und noch aktive Olympiasiegerin steht in Lake Placid/USA sowohl im Skeleton als auch im Zweierbob der Frauen auf dem Programm. Allerdings handelte es sich lediglich um eine Start-WM, an der weder Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise (BSC Winterberg), noch Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (BSC Winterberg) teilnimmt. Die Gründe sind unterschiedlich.

„Bei der Start-WM werden wir mit den Teams Buckwitz und Friedrich an den Start gehen. Lisa Buckwitz wird im Mono- und im Zweierbob starten, Team Friedrich nur im Viererbob. Laura Nolte hatte einen Start geplant, aber aufgrund ihres Sturzes in Whistler hat sie immer noch Probleme mit den Rippen, sodass sie zurückgezogen hat“, erklärte der aus Winterberg stammende Chef-Bundestrainer René Spies das Fehlen seiner Top-Pilotin.

Mit dem Monobob war Nolte in Whistler schwer gestürzt und schont sich nun, um beim Weltcuprennen in Lake Placid am nächsten Wochenende wieder fit zu sein. Auch Pilotin Kim Kalicki und ihre BSC-Anschieberin Leonie Fiebig bereiten sich lieber auf das Rennen vor als an der Start-WM teilzunehmen. Buckwitz kämpft im Zweier mit Nele Schuten (TV Gladbeck) um den Titel.

Dass Hannah Neise im Skeleton nicht antritt, erklärte Chef-Bundestrainer Christian Baude. „An der Start-WM werden nur Axel Jungk, Felix Keisinger und Susanne Kreher teilnehmen, weil sie unsere schnellsten Starter sind“, sagte er. Baude ergänzte: „Für die anderen hat die WM nicht ganz in ihren Trainingsplan gepasst. Sie wollen den Fokus lieber zu 100 Prozent auf den Weltcup legen, der nächsten Freitag hier stattfindet. Ich habe die Entscheidung allen Sportlern selbst überlassen.“

