Darum hält der HV Sundern seine beiden wichtigsten Trainer

Sundern. Alfred Klein und Anke Dannhauer machen beim Handballverein Sundern weiter. Was den Klub zu den Trainerverlängerungen bewogen hat.

Der Handballverein Sundern setzt weiterhin auf Alfred Klein, Trainer der Bezirksliga-Herren, und auf Anke Dannhauer, Coach der Landesliga-Frauen. Die Verlängerung sei der ausdrückliche Wunsch sowohl des HVS-Vorstands als auch beider Mannschaften gewesen, erklärte der Klub.

Alfred Klein hatte die erste Herrenmannschaft des HV Sundern im Sommer übernommen und war die Nachfolge des langjährigen Trainers Frank Schaden angetreten. Aufgrund der Coronapandemie konnte der HVS bislang nur ein Spiel unter Kleins Führung absolvieren, das der Bezirksligist mit 29:19 gegen die DJK SG Bösperde II gewann. „Das Team überzeugt durch körperliche Fitness, eine verbesserte Abwehr sowie unbedingten Siegeswillen”, heißt es von Seiten des HV Sundern.

Sunderner bauen ebenso weiter auf Anke Dannhauer

Für Anke Dannhauer wird die kommende Saison 2021/2022 dann bereits die fünfte beim HVS sein. Die ehemalige Spielerin hat die Mannschaft in der Saison 2018/2019 zur Meisterschaft in der Bezirksliga und zum Aufstieg in die Landesliga geführt. „Die gute Entwicklung des Teams und der große Teamgeist innerhalb der Mannschaft sprechen für die tolle Arbeit, die Anke in den vergangenen Jahren geleistet hat”, so der Verein.

Das einzige Ligaspiel in dieser Spielzeit verlor der HV Sundern in der Landesliga 5 mit 25:32 beim HTV Hemer. „Wir freuen uns sehr, dass sowohl Anke Dannhauer als auch Alfred Klein ihre Zusammenarbeit mit uns fortführen wollen”, sagte Sarah Bittern, Geschäftsführerin des HV Sundern.