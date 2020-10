Darum glaubt Ruhrtal-Trainer Moormann an den Klassenerhalt

Arnsberg-Oeventrop. Die Handballer der SG Ruhrtal starten am Samstag, 3. Oktober, 18.30 Uhr, bei Aufsteiger Westfalia Kamen in ihre zweite Landesliga-Saison.

„Es wird aus vielerlei Hinsicht interessant“, sagt Ruhrtal-Trainer Frank Moormann. „Denn niemand weiß wirklich, wo er leistungsmäßig nach der lange Pause so richtig steht. Außerdem treffen wir auf zahlreiche uns völlig unbekannte Teams aus dem Kreis Hellweg. Wir werden erst nach fünf Spieltagen halbwegs einschätzen können, wie unsere Chancen im erneuten Kampf um den Klassenverbleib stehen.“

In der Zwölfer-Staffel sind gehen gleich fünf Aufsteiger an den Start. „Die Neulinge werden sich ja nicht allesamt enorm verstärkt haben“, glaubt Moormann. „Ich gehe davon aus, dass wir genügend Qualität besitzen, um nicht zu den drei Absteigern zu gehören. Vorausgesetzt natürlich, wir bleiben von langfristigen Verletzungen von Leistungsträgern verschont.“

Die Testspielphase hat gezeigt, dass die SG Ruhrtal mit der Umstellung auf Haftmittelerlaubnis in fremden Hallen mittlerweile gut klar kommt. „Wir haben in puncto Aggressivität in der Abwehr einen Schritt nach vorne gemacht, verteidigen jetzt viel aktiver. Ich hoffe, dass wir das in Kamen beweisen und zahlreiche Kontertore erzielen können“, teilt der SG Coach mit.

Fehlen werden Rechtsaußen Steffen Röttger (Schulterbeschwerden nach Fahrradunfall) sowie Tobias Tillmann und der A-Jugendliche Ludwig Schwefer.