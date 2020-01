Arnsberg-Oeventrop. GWD Minden gegen den ASV Hamm-Westfalen: Dieses tolle Testspiel bietet Handball-Landesligist SG Ruhrtal am Mittwoch, 29. Januar. So kam’s dazu.

Langjähriger Erstligist gegen ambitionierten Zweitligisten: Das Testspiel der Handballer von GWD Minden gegen den ASV Hamm-Westfalen, das am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, in der Ruhrtalhalle in Oeventrop ausgerichtet wird, ist ein Leckerbissen für Handballfans. Zu verdanken hat Ausrichter SG Ruhrtal diesen Höhepunkt einer Entscheidung, die mit Blick in die Zukunft getroffen wurde.

Denn vor kurzem hat Handball-Landesligist SG Ruhrtal seine Zusammenarbeit mit Zweitligist ASV Hamm-Westfalen intensiviert. Wie berichtet, hatte unter anderem ASV-Maskottchen „Maxi“ Ende Oktober des vergangenen Jahres den vielen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen beim „Tag des Handballs“ der SGR eingeheizt. Es folgte der Besuch von 110 SGR-Mitgliedern beim 25:21-Erfolg des ASV im Spiel in der Dortmunder Westfalenhalle gegen den VfL Gummersbach.

So sieht der Schulterschluss aus

Als Kooperationspartner des Zweitligisten kommt die SG Ruhrtal jetzt in den Genuss, das attraktive Testspiel zwischen GWD Minden (15. der 1. Bundesliga) und dem ASV Hamm-Westfalen (Zweiter der 2. Liga) ausrichten zu können. Zudem werden mehrere Spieler der Minis der SGR bei einem Zweitligaspiel der Hammer als Einlaufkinder auflaufen.

Die heimischen Handballer der SG Ruhrtal freuen sich über den Schulterschluss mit dem Zweitligisten. „Die Wahrnehmung und die daraus entstandene Zusammenarbeit mit einem Zweitligisten erlebt man nicht alle Tage. Wir gehen diese Partnerschaft sehr gerne ein und freuen uns über ein weiteres i-Tüpfelchen unserer Vereinsarbeit“, sagt Thomas Weber, Leiter der Spielgemeinschaft. Die SGR betreibe „seit Jahren eine sehr akribische Arbeit. Wir sind in der glücklichen Lage, dass diese nicht nur von der Vorstandsseite, sondern auch von sehr vielen Mitgliedern, Aktiven und Eltern ausgeübt wird. Bei der SG Ruhrtal wird Handball gelebt“, betont Weber.

Dickes Lob für die SG Ruhrtal

Nicht nur für den Landesligisten, sondern ebenso für Zweitligist ASV Hamm-Westfalen soll sich die Zusammenarbeit lohnen. „Ich hatte schon zu meiner aktiven Zeit in Ahlen Kontakt zur SG Ruhrtal. Jetzt habe ich die genutzt, das Ganze zunächst aufleben lassen und jetzt intensiviert“, sagt ASV-Manager Thomas Lammers.

Der 35-Jährige ist erfreut von der Entwicklung, die der heimische Handballverein – seit dieser Saison mit den Herren und Frauen in der Landesliga aktiv, genommen hat. Lammers: „Die SG Ruhrtal ist ein toller Verein mit begeisterungsfähigen Mitgliedern – das haben wir bei der tollen Unterstützung in Dortmund gesehen. Jetzt stellen sie uns die Halle gegen Minden. Mit Hilfe dieser Partie wollen wir uns im Sauerland greifbarer und die Marke ASV bekannter machen.“

Die Euphorie in dieser Saison möchte die SG Ruhrtal auch für das Testspiel zwischen GWD und dem ASV nutzen. Laut Vereinsangaben wurden im Vorfeld der Partie bereits zwei Drittel der Karten verkauft. Der Einlass in die Ruhrtalhalle erfolgt am Mittwoch, 29. Januar, um 17.30 Uhr.

Für Kurzentschlossene hat dann auch die Abendkasse geöffnet. Gäste ab 16 Jahren zahlen sieben, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren drei Euro. Weitere Informationen gibt’s im Internet: www.sg-ruhrtal.com