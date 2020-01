Dann kommen die Deutschen Meisterschaften ins Sauerland

Das ist eine prima Nachricht für die Sportlandschaft im Hochsauerlandkreis: Die Deutschen Radsport-Meisterschaften im Einzelzeitfahren der Frauen, Herren und der U23 sowie die Deutschen Titelkämpfe auf der Straße sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen werden vom 25. bis 27. Juni 2021 im Sauerland ausgetragen.

Nach noch vorläufiger Planung werden die Wettbewerbe dann im Raum Arnsberg, Winterberg und Marsberg durchgeführt. Die entsprechenden Verträge werden offiziell am Dienstag, 21. Januar, im Zuge einer Pressekonferenz im Panoramaraum der Winterberg Touristik und Wirtschaft am Kurpark Winterberg unterschrieben. Unter anderem wird der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Rudolf Scharping, in Winterberg anwesend sein. Vertragspartner sind der BDR, die WTW und die SCL Sports GmbH.

Generalproben erfolgreich bewältigt

Bereits im Jahr 2008, nach der erfolgreichen Premiere eines Radrennens im Sauerland mit der Deutschland-Tour, wurden erste Ideen für weitere Radevents in der Region entwickelt. Ein Ergebnis dieser Überlegungen ist die Ausrichtung der Sauerland-Rundfahrt von Neheim nach Winterberg – eines Bundesligarennens, das der RC Victoria Neheim veranstaltet. Die Fahrt auf der etwa 150 Kilometer langen Strecke hatte auch im Sommer 2019 wieder zahlreiche Besucher an die Strecke gelockt.

Viel Radsport-Action und tolles Wetter hatten für eine prima Stimmung – nicht nur an der berühmten Hirschberger Wand – gesorgt. Die Sauerland-Rundfahrt galt darüber hinaus als Belastungstest für die Organisatoren, der erneut erfolgreich gemeistert wurde. Nun können also die Deutschen Meisterschaften 2021 in den Hochsauerlandkreis kommen. „Bei diesen Rennen werden sich unter anderem die deutschen Fahrer, die bei der Tour de France antreten, in Form bringen wollen. Die Deutschen Meisterschaften sind ein absolutes Highlight für unsere Region“, freut sich Jörg Scherf aus dem Organisationsteam.