Daniel Ginczek: Neheimer Profi wechselt in die 3. Liga

Düsseldorf/Arnsberg Der Wechsel ist kurz vor dem Vollzug: Fußball-Profi Daniel Ginczek aus Neheim wird Zweitligist Fortuna Düsseldorf verlassen.

Der Wechsel ist kurz vor dem Vollzug: Fußball-Profi Daniel Ginczek aus Arnsberg-Neheim wird Zweitligist Fortuna Düsseldorf verlassen und in die 3. Liga wechseln. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll spätestens am Montag, 8. Januar, der Transfer perfekt gemacht werden.

Der 32-Jährige schließt sich demnach mit dem MSV Duisburg dem nächsten Traditionsverein an, der jedoch in der 3. Liga um das Überleben kämpft. Zwei Wochen vor dem Re-Start nach der Winterpause haben die Meidericher als Tabellenvorletzter vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Die Tore von Daniel „Ginni“ Ginczek sollen dem MSV helfen, den Klassenerhalt sicherzustellen.

Vor ziemlich genau zwei Jahren war der Sauerländer Stürmer von Erstligist VfL Wolfsburg zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf gewechselt. In der Rheinmetropole war Ginczek aber sportlich nie wirklich glücklich geworden, wie so oft zuvor in seiner Karriere vor allem auch aufgrund von Verletzungen. Der nach Medienberichten Top-Verdiener im Aufgebot der Düsseldorfer hatte das Trainingslager der Fortunen im spanischen Marbella am Sonntag verlassen, um „Gespräche mit einem anderen Verein zu führen“, wie der Zweitligist vermeldete. Zudem soll bereits der Vertrag Ginczeks aufgelöst worden sein. Bei der Fortuna kam Daniel Ginczek in dieser Saison bisher nur zu zehn (Kurz-)Einsätzen (nur vier Mal in der Startelf, ein Treffer).

