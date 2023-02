Dominik Beutler (vorne) wechselt im Sommer vom BSV Menden aus der Fußball-Landesliga 2 in die „Bundesliga des Sauerlandes“.

Fußball Coup: Beutler wechselt in die „Bundesliga des Sauerlandes“

Sundern-Langscheid. Dominik Beutler, Stammspieler bei Landesligist BSV Menden, verlässt den Klub im Sommer. Der 28-Jährige geht in die „Bundesliga des Sauerlandes“.

Frohe Kunde für Fußball-Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen: Mit der Verpflichtung von Dominik Beutler vom Landesligisten BSV Menden ist den Langscheidern ein Coup gelungen. Der 28-Jährige, an dem in der Vergangenheit auch Westfalenligist SC Neheim Interesse gezeigt haben soll, verlässt im Sommer den aktuellen Tabellenzweiten der Landesliga 2, um zum derzeitigen Tabellenelften der Bezirksliga 4in die „Bundesliga des Sauerlandes“ zu wechseln.

Der Neheimer Beutler war jahrelang Kapitän des abstiegsbedrohten Noch-Landesligisten TuS Langenholthausen, den er erst im vergangenen Sommer verlassen hatte, um zum BSV Menden zu gehen. Nun bricht der zentrale Mittelfeldspieler, der zumeist auf der „Zehn“ oder der „Sechs“ spielt, nach dann nur einem Jahr beim BSV seine Zelte wieder ab. Künftig verstärkt Beutler den SuS in der „Bundesliga des Sauerlandes“ – und geht den Weg, den zuletzt auch Rejhan Zekovic mit seinem Wechsel vom BSV zum SuS bestritten hatte.

Der Transfer habe auch berufliche Ursachen, erklärte Niko Blüggel, Sportlicher Leiter des SuS Langscheid/Enkhausen. Er betonte: „Wir sind glücklich darüber, dass er den eingeschlagenen Weg mit uns gehen möchte und ab kommender Saison unsere Offensive verstärken wird.“

Beutler ist der bereits sechste Sommer-Zugang der Langscheider, die zuvor, wie berichtet, Lionas Vassis (von Bezirksligist FSV Werdohl), Hendrik Schöne, Lucas Wellbrink (beide von A-Kreisligist SG Balve/Garbeck) sowie Tim Schulte-Schmale und Dominik Guntermann (beide vom Landesligisten TuS Langenholthausen) für die Saison 2023/2024 verpflichtet hatten.

