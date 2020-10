Corona-Pandemie bremst Briloner Rennfahrer Niklas Kry aus

Der 22-jährige Rennfahrer gab bekannt, dass die Saison für ihn vorzeitig beendet ist. Einer seiner persönlichen Sponsoren ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesprungen und damit ist die Finanzierung der restlichen drei Saisonläufe in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) nicht mehr gewährleistet.

„Ich kann die Entscheidung meines Sponsors durchaus nachvollziehen“, erklärt Kry. „So ist es einigen anderen Piloten in der NLS auch ergangen. Wenn keine Zuschauer oder nur ganz wenige zu den Rennen zugelassen sind, ist es halt schwierig, einen Sponsor zu finden. Es ist natürlich blöd, dass ich die Saison nicht zu Ende fahren kann, zumal es für mich auch super gut gelaufen ist. Es ist nicht gerade das schönste Gefühl, auf einmal von jetzt auf gleich kein Rennen mehr in dieser Saison zu fahren.“

Letztes Rennen auf dem Nürburgring

Somit war für Niklas Kry das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring das letzte Rennen in diesem Jahr. Bei der Veranstaltung auf dem Nürburgring belegte er den zweiten Platz in seiner Klasse in einem VW Golf GTI. Zuvor hatte der IT-Systemelektroniker im Giti Tire Motorsport-Team aus Trierweiler in einem Audi R8 LMS GT4 fünf Rennen in der Nürburgring Langstrecken-Serie auf der Nordschleife bestritten und dabei souverän jeweils den Klassensieg errungen. Bei den verbleibenden drei Saisonläufen muss das Team nun auf Niklas Kry verzichten.