Corona: Nächste Spielabsage für RW Erlinghausen

Wieder kein Spiel: RW Erlinghausen kommt nicht in den Rhythmus.

Corona-Quarantänen zwingen den Fußball-Landesligisten RW Erlinghausen zur nächsten Spielabsage.

Erlinghausen. Fußball-Landesligist RW Erlinghausen kommt einfach nicht in den Pflichtspielbetrieb: Nachdem das Pokalspiel auf Westfalenebene am Sonntag gegen die SpVg Erkenschwick aufgrund eines Corona-Verdachtfalls bereits abgesagt worden ist, folgte jetzt die nächste Absage.

Weil sich drei Spieler der Rot-Weißen in Quarantäne befinden, hat die Staffelleitung auch das Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag gegen den SC Drolshagen abgesetzt. „Die Jungs haben ein individuelles Fitnessprogramm erhalten, mit dem sie sich derzeit fit halten. Nächste Woche werden wir dann zurück in das Mannschaftstraining kehren und uns optimal auf die Partie gegen Brilon vorbereiten“, sagt Co-Trainer Bene Müller.

Gegner SC Drolshagen hat für die coronabedingte Absage vollstes Verständnis signalisiert und sich nach der Absage im Westfalenpokal ohnehin auf einen spielfreien Sonntag eingestellt hat.

