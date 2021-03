Corona-Folge: Zukunft ohne Spitzensportler

Mitarbeiter Jan Haselhorst fürchtet, dass durch Corona ein Jahrgang Spitzensportler verloren geht.

Die Corona-Pandemie sorgt in fast allen Lebensbereichen seit rund einem Jahr für große Einschränkungen. Besonders betroffen ist unter anderem der Breitensport auf Vereinsebene. Die wenigen Wochen, in denen immerhin Kinder und Jugendliche an der frischen Luft im Verein Sport treiben durften, sind seit den Beschlüssen von Dienstag ohnehin bald wieder Geschichte. Eine Perspektive fehlt, niemand weiß, wann es für die Nachwuchssportler wieder auf den Platz geht – ganz zu schweigen von Sportarten, die in der Halle durchgeführt werden müssen.

Neben den viel thematisierten sozialen und psychologischen Problemen, die das Hin und Her für die Kinder mitbringen kann, gibt es noch einen weiteren Punkt, der Anlass zur Sorge gibt. Jugendliche, die sehr ambitioniert Sport treiben und beispielsweise für Deutsche Meisterschaften im Schwimmen trainieren, in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga spielen oder ein vielversprechendes Handballtalent mitbringen, gucken seit Monaten ebenso in die Röhre oder verlieren die Motivation, auf diesem Level zu trainieren.

Der Sport pausiert, aber nicht der pubertäre Körper oder Geist. Wer in der Coronapause zehn Zentimeter wächst und erst nach langer Zeit wortwörtlich wieder am Ball ist, wird koordinativen Nachholbedarf haben. Wichtige Monate (oder Jahre?) in der körperlichen und technischen Entwicklung gehen verloren, es droht ein riesiger Leistungsabfall und mittel- bzw. langfristig ein Ausbleiben von heimischen Spitzensportlern.