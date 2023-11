Christoph Eggenstein-Deimel gewinnt westfälischen Vizetitel

Arnsberg-Neheim Nach einer längeren Turnierpause meldete sich Fechter Christoph Eggenstein-Deimel erfolgreich zurück. Marius Schäfer gelang Imposantes.

Mit dem westfälischen Vizemeister-Titel meldete sich Fechter Christoph Eggenstein-Deimel vom TV Neheim aus einer längeren Turnierpause zurück. Bei den „Offenen Westfälischen Veteranenmeisterschaften“ in Castrop-Rauxel wäre fast noch mehr möglich gewesen.

Lin Chih-Ming siegt

In seiner Altersklasse 50+ kam er nach der Vorrunde im Gesamtindex an Position eins heraus. Nur ein Gefecht ging verloren und so zog er souverän in die K.o.-Runde ein. Erst im Finalgefecht ließ Eggenstein-Deimel Körner. Nach anfänglicher 3:1 Führung verlor er im Gefechtsverlauf den Faden und musste das Gefecht mit 6:10 noch an Lin Chih-Ming aus Taipeh, der für Eintracht Dortmund fechtet, abgeben.

Marius Schäfer nahm zum ersten Mal am Marathonturnier „Schwebebahnpokal“ in Wuppertal teil: Zwei Vorrunden und eine Endrunde – am Ende summierten sich die Gefechte auf die stolze Zahl von 25.

Marius Schäfer, Fechter des TV Neheim, absolvierte 25 Gefechte in Wuppertal. Foto: Verein

Anfangs noch verhalten, steigerte sich Schäfer von Runde zu Runde. In seiner Finalrunde kam er schließlich auf neun gewonnene von elf Gefechten. Hochzufrieden kam er mit vielen Eindrücken und gewonnener Erfahrung zurück. Ein achter Platz bei der „U20“ stand für ihn zu Buche.

