BVB-Fanclub: „Echte Liebe“ vom Sauerland bis Kanada

Gründung nach der Meisterschaft 2011: Fanclub Schwarz-Gelb Herdringen feiert seinen zehnten Geburtstag.

Herdringen/Dortmund. Als Borussia Dortmund vor zehn Jahren deutscher Fußballmeister wurde, war es um die schwarz-gelbe Anhängerschaft gänzlich geschehen. Beflügelt vom Erfolg und der Euphorie um Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat sich der Fanclub Schwarz-Gelb Herdringen gegründet. Zehn Jahre später feiert der Fanclub zwar keine Meisterschaft, dafür aber seinen eigenen runden Geburtstag am 28. August im Vereinslokal Landhotel Dietzel.

Das Licht der Welt erblickte der Verein am 27. Mai 2011, nur kurz nach der umjubelten Meisterschaft. 37 Dortmund-Fans wurden damals als Gründungsmitglieder gezählt und schnell machte sich der Verein einen Namen in Herdringen, berichtet Bernd Morlock, Pressesprecher der Schwarz-Gelben. Im März 2012 wurde bei einem Besuch der BVB-Geschäftsstelle die offizielle Registrierung als eingetragener Fanclub vorbereitet. Damit die „Borussen“ aus Herdringen auch im Stadion gut erkannt werden, hat sich der Verein früh um T-Shirts mit dem eigenen Logo bemüht. Mittlerweile gesellen sich Pullover, Schal und Wimpel mit Vereinsnamen dazu. Seit fünf Jahren besitzt der Club Fahnen und Banner, seit 2019 steht eine Vereinsfahne im Signal-Iduna-Park und wartet darauf, bei Heimspielen vor zigtausend Fans geschwenkt zu werden.

Fanliebe reicht bis ins Ausland

Der Verein im bodenständigen Sauerland hat auch Außenstellen. In Kanada in der Provinz New Brunswick in der Stadt Fredericton lebt Verena. Ihre Familienwurzeln sind in Herdringen. In den 1980er-Jahren siedelte sie nach Kanada über. Mit über den Kontinent nahm sie die Liebe zum BVB. Sie ist mit einem Kanadier verheiratet und während der männliche Familienteil mit deutschem Fußball nichts anfangen kann, halten Verena mit ihrer Tochter Victoria die schwarz-gelbe Fahne aufrecht.

So viele Fanclubs hat Borussia Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auf der ganzen Welt bekannt. Die ersten BVB-Fanclubs haben sich Anfang der 1970er-Jahre gegründet. Mittlerweile verzeichnen die Dortmunder über 950 offiziell eingetragene Fanclubs, in denen mehr als 60.000 Fans organisiert sind. Die meisten Fanclubs befinden sich in Deutschland, doch auch in Ländern wie Tansania, Panama, Indonesien und Nepal gibt es offizielle und eingetragene Fanclubs des BVB.

Auch aus Schottland werden die Daumen gedrückt. Dort wohnt Graham in Bo‘ness in der Grafschaft West-Lothian, rund 25 Kilometer von Edinburgh entfernt. Graham ist glühender BVB-Anhänger. Pokalfinale in Berlin, Pokalspiel in Bayern, Wembley 2013 und viele, viele Heimspiele in Dortmund – für Graham ist das Pflichtprogramm. Seine Kumpels bringt er mit nach Deutschland; sie sind auch Mitglied im Herdringer Fanclub.

Wichtig ist für Bernd Morlock auch, dass sich BVB-Fanclubs gegenseitig helfen. Bereits im Gründungsjahr 2011 wurden die Herdringer vom BVB-Fanclub aus Oeventrop-Freienohl mit heute über 1000 Mitgliedern gefragt, ob man bei der Jahreshauptversammlung den Zapfdienst übernehmen möchte. „Da haben wir nicht lange gezögert und diese Freundschaft besteht bis heute“, sagt Morlock. Andere Clubveranstaltungen kommen ebenfalls nicht zu kurz, es wurde schon Karneval gefeiert oder ein Sommerfest organisiert. Auch Weihnachtsmarktbesuche oder eine Tour im DFB-Fußballmuseum standen bereits auf dem Programm.

Der Borussia bis nach Rom gefolgt

Schon lange bevor der Fanclub in Herdringen gegründet wurde, hat sich eine lose Gruppierung für die Borussia begeistert. Diese Begeisterung war so groß, dass nicht nur das damalige Westfalenstadion angesteuert wurde, sondern auch „legendäre“ Uefa-Cup-Fahrten in den 1990er-Jahren durch Europa stattfanden. „Ich erinnere mich immer gerne an die Spiele beim AS Rom und bei Lazio Rom zurück“, sagt Bernd Morlock. Die Möglichkeit zur Reise war zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Umso mehr freut sich der Verein, dass sich die mittlerweile 177 offiziellen Mitglieder (davon sechs Kinder) zur Jubiläumsfeier am 28. August wiedersehen.

„Wir Fußballfans begreifen uns als zwölften Mann auf dem Feld und bilden eine Gemeinschaft. Wie in der Vergangenheit wird der Herdringer Fanclub auch in Zukunft die gemeinsame Freude am Fußball und dem BVB teilen“, freut sich Morlock auf die nächsten zehn schwarz-gelben Jahre in seinem Club.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg