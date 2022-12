„Bundesliga“ HSK: Zwei Spiele fallen aus – ein Spiel wackelt

Auf vielen Sportplätzen im Sauerland kann an diesem Wochenende kein Fußball gespielt werden.

Sauerland. Wie befürchtet, kann der 16. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4 erneut nicht vollendet werden. Das sind die Hintergründe.

Wie befürchtet, werden an diesem Wochenende 10./11. Dezember erneut nicht alle drei Nachholspiele des 16. Spieltages der Fußball-Bezirksliga 4 ausgetragen werden können. Die Partien SV Oberschledorn/Grafschaft - FC Neheim Erlenbruch und SG Bödefeld/Henne-Rartal - SV Hüsten 09 wurden aufgrund der Winterwetters am Freitag, 9. Dezember, abgesagt.

Winterberg: Kann das Heimspiel wirklich stattfinden?

Weder in Schmallenberg-Bödefeld noch in Medebach können dieser Tage Fußballspiele der „Bundesliga des Sauerlandes“ ausgetragen werden. In Medebach hatte die Stadt alle Sportplätze aufgrund des Schneefalls und der Temperaturen rund um den Gefrierpunkt gesperrt.

Und auch Max Szafranski, Trainer der SG Bödefeld/Henne-Rartal, hatte bereits am Freitagmorgen vor der offiziellen Absage der Partie geahnt, dass kaum gespielt werden könnte. „Der Platz in Bödefeld war komplett mit Schnee bedeckt – und bei den angesagten Temperaturen gehe ich davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen auch nicht ändert. Auf dem Platz in Bödefeld war kein Training möglich“, sagte er.

Die einzige noch offene Partie des ersten Rückrundenspieltages war trotz des Schneefalls und Winterwetters in Winterberg auch am Freitagabend, 9. Dezember, noch die Partie der SG Winterberg/Züschen gegen die SG Serkenrode/Fretter. Kurios: Beide Mannschaften hatten bereits am vergangenen Sonntag, 4. Dezember, spielen wollen. Die SG Serkenrode/Fretter war bereits nach Züschen angereist. Doch der Schiedsrichter erklärte im Anschluss den Platz, der mit Schnee bedeckt war, für unbespielbar. „Es bringt doch jetzt nichts, die Spiele noch mit aller Gewalt durchzuziehen“, sagt Andreas Schneider, Trainer der SG Winterberg/Züschen.

Auf Nachfrage erklärte Staffelleiter Dirk Potthöfer, dass diesmal eine Platzkommission am Sonntagmorgen vor Ort den Platz inspizieren solle. „So ist gewährleistet, dass bei einer Absage die SG Serkenrode/Fretter diesmal nicht schon anreisen muss“, sagte Potthöfer. Klar ist: Jede der drei Partien wird – sollte sie jeweils ausfallen – nicht mehr in diesem Fußballjahr ausgetragen, sondern in das nächste Frühjahr verlegt.

