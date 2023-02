„Bundesliga“ HSK: TuS Sundern baut seine Tabellenführung aus

Eslohe. Die Fußballer des TuS Sundern dürfen in der „Bundesliga des Sauerlandes“ weiterhin jubeln. Der Spitzenreiter baute seine Tabellenführung aus.

Die Fußballer des Bezirksligisten TuS Sundern ziehen an der Spitze der Tabelle der „Bundesliga des Sauerlandes“ weiterhin einsam ihre Kreise. Nach dem 2:0-Erfolg beim BC Eslohe verfügt die Mannschaft von Trainer Fabio Granata über satte zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten Fatih Türkgücü Meschede und zwölf Zähler Vorsprung auf den Dritten, den SV Hüsten 09.

Die Sunderner profitierten am Wochenende 25./26. Februar allerdings zunächst davon, dass sowohl die Partie der Hüstener bei den SF Birkelbach als auch das Spiel der Mescheder bei der SG Winterberg/Züschen witterungsbedingt abgesagt worden war.

In der Partie in Eslohe zeigten die Sunderner dann jedoch erneut ihre in dieser Saison so oft an den Tag gelegte Dominanz in vielen Phasen. Die Youngster Felix Tigges (12.) und David Peplinski (31.) sorgten mit ihren Treffern früh für eine 2:0-Führung, die der Spitzenreiter bis zum Ende der Partie auch nicht mehr hergab.

