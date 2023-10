„Bundesliga“ HSK: SVO/Grafschaft empfängt TuRa Freienohl

Sauerland. In der Fußball-Bezirksliga 4 stehen an diesem Freitag zwei Spiel an. So ist die Lage bei den vier Mannschaften im Vorfeld des „Bundesliga“-Abends.

In der Fußball-Bezirksliga 4 finden an diesem Freitag zwei vorgezogene Spiele des zwölften Spieltages statt. Im Blickpunkt steht dabei die Partie des SV Oberschledorn/Grafschaft gegen TuRa Freienohl. Beim SVO hat Lukas Gerbracht nach der Trennung von Adam Kowalik zunächst bis zur Winterpause die Trainingsarbeit übernommen. Der erste Einsatz auf der Bank soll nach zwei Niederlagen und dem spielfreien Wochenende in der „Bundesliga des Sauerlandes“ sofort Früchte tragen.

Einige Ausfälle

SV Oberschledorn/Grafschaft – TuRa Freienohl (Fr., 20 Uhr, Sportpark Rohwiese in Oberschledorn). Lukas Gerbracht hat großen Respekt vor dem Gegner. „Wir gehen nach drei guten Trainingseinheiten zuversichtlich ins Spiel. Trotz einiger Ausfälle werden wir eine Mannschaft aufs Feld schicken, die mit viel Laufarbeit und Leidenschaft eine Überraschung schaffen kann“, sagt der Interimscoach, der auf Sven Schneider, Jona Gerbracht, Janis Eickhoff und Mirko Hölscher verzichten muss.

Der Gegner aus Meschede hat die letzten sechs Spiele nicht verloren und sich mit 14 Punkte auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. „Wir haben wieder die Möglichkeit, einige Serien zu beenden um eine andere auszubauen“, berichtet Freddy Quebbemann, der auf Patrick Nölke und Sean Michael verzichten muss. Tim Schulte und Marc Werner sind wieder mit dabei.

„Zum einen haben wir unter meiner Leitung noch kein Auswärtsspiel in Oberschledorn gewonnen und zum anderen haben uns verlegte Spieltage innerhalb der Woche auch noch nie Erfolg gebracht. Dagegen spricht unsere momentane Auswärtsbilanz, schließlich haben wir in der Fremde noch kein Spiel verloren“, sagt der Coach.

Dünnebacke fällt aus

SV Affeln – SG Bödefeld/Henne-Rartal (Fr., 19.30 Uhr, Sportplatz auf der Stummel). Favorit ist der Gast aus der Stadt Schmallenberg, der zuletzt drei Siege eingefahren hat und auf Platz vier der Tabelle zu finden ist. Bei der SG Bödefeld fällt Jonas Dünnebacke mit einem im letzten Spiel erlittenen Nasenbeinbruch auch noch mehrere Wochen aus. Auch Philipp Steilmann ist nicht mit dabei.

„Die personelle Situation ist und bleibt aktuell nicht schön. Aber wir haben zuletzt einen großen Einsatz gezeigt. Den wollen und müssen wir auch in Affeln wieder auf den Platz bringen um erfolgreich zu sein“, betont SG-Trainer Max Szafranski.

