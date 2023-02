„Bundesliga“ HSK: SV Hüsten verpflichtet Schneider aus Arpe

Arnsberg/Schmallenberg. Fußball-Bezirksligist SV Hüsten 09 gewinnt einen neuen spielenden Co-Trainer hinzu: Kevin Schneider kommt vom Landesligisten FC Arpe/Wormbach.

Die Landesliga-Fußballer des FC Arpe/Wormbach verlieren einen weiteren Leistungsträger der vergangenen Jahre, während die Bezirksliga-Kicker des SV Hüsten 09 einen gestandenen Spieler hinzubekommen: Kevin Schneider wechselt zur neuen Saison ins Stadion Große Wiese.

Wie die Hüstener nun auf ihrer Internetseite bekanntgaben, soll Schneider ab dem Sommer das Amt des spielenden Co-Trainers bei den Grün-Weißen übernehmen. Wie berichtet, wird Jan Hüttemann Nachfolger von Klaus Borschel als Cheftrainer der 09er. Auch Borschels bisheriger Assistent Andreas Kauke verlässt den Verein und soll durch den neuen spielenden „Co“ Kevin Schneider ersetzt werden.

„Bundesliga des Sauerlandes“: Wieso Schneider nach Hüsten wechselt

Bislang trug der 27-jährige Mittelfeldspieler ausnahmslos das Trikot seines Heimatvereins, den er nach acht Jahren nun aus beruflichen Gründen verlassen wird. „Der Kontakt zu Kevin Schneider ist über Jan Hüttemann zustande gekommen. Er ist aus beruflichen Gründen nach Ense gezogen, sodass er einem Vereinswechsel offen gegenüber stand. Bei uns möchte er Verantwortung übernehmen, weshalb er auch die Aufgabe als Co-Trainer übernehmen wird. In den vergangenen Jahren hat Kevin Schneider seine Leistung auf konstant hohem Niveau gezeigt und mit dem FC Arpe/Wormbach unter anderem den Aufstieg in die Landesliga geschafft“, so Thomas Malachowski, Fußball-Abteilungsleiter der 09er.

Schneider kommt mit der Empfehlung von bis hierher 34 Landes- und mehr als 100 Bezirksligaspielen für den FC Arpe/Wormbach. Zuletzt fiel er aufgrund einer Verletzung aus und fehlte den Arpern als Defensivkraft im Abstiegskampf der Landesliga 2. Beim 3:2-Erfolg beim TSV Weißtal feierte er am vergangenen Sonntag als Joker jedoch sein Comeback.

Hüstens neuer Coach Jan Hüttemann freute sich über die Verpflichtung. „Kevin Schneider, Thomas Malachowski und ich haben sehr gute Gespräche geführt. Er verfügt über reichlich überkreisliche Erfahrung und hat eine klare Vorstellung, wie er die gemeinsame Aufgabe angehen möchte. Seine Philosophie deckt sich in vielen Punkten mit meiner. Als Spieler ist Kevin Schneider sehr flexibel einsetzbar und wird sportlich eine absolute Bereicherung sein“, sagte Hüttemann.

