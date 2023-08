„Bundesliga“ HSK: Schock für Winterberg in der Nachspielzeit

Winterberg. In der Nachspielzeit gab die SG Winterberg/Züschen gegen den SVO/Grafschaft den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga 4 noch aus der Hand.

Zwar gelang der SG Winterberg/Züschen in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“ durch ein 1:1 (1:0) gegen den SV Oberschledorn/Grafschaft der erste Punktgewinn der Saison, trotzdem herrschte nahezu Fassungslosigkeit. Denn erst in der vierten Minute der Nachspielzeit glichen die Gäste aus.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir drei, vier hundertprozentige Chancen, um das Spiel zu entschieden. Deshalb ist das Ergebnis für uns ärgerlich“, sagte SG-Trainer Lars Wahle. Gero Albert Lange brachte die Gastgeber in der erste Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. In der 60. Minute verschossen die Gäste durch Marius Guntermann einen Handelfmeter und nach der Roten Karte gegen Winterbergs Daniel da Silva Quinta (80.) agierten sie sogar in Überzahl.

Dennoch dauerte es bis zur vierten Minute der Nachspielzeit, ehe Patrick Padberg den umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. „Für uns war das ein glücklicher Punktgewinn“, sagte Adam Kowalik, Trainer des SVO/Grafschaft: „Winterberg hätte das 2:0 machen müssen.“

