„Bundesliga“ HSK: Ein richtungsweisendes Flutlicht-Derby

Medebach-Oberschledorn An diesem Freitag treffen der SV Oberschledorn/Grafschaft und die SG Winterberg/Züschen aufeinander. Für beide Teams geht es um viel.

In der Fußball-Bezirksliga 4 zogen der SV Oberschledorn/Grafschaft und die SG Winterberg/Züschen das Meisterschaftsspiel vom zweiten Spieltag der Rückrunde vor. Gespielt wird bereits an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Sportpark Rohwiese in Oberschledorn.

SVO/Grafschaft will Serie fortsetzen

Beide Mannschaften punkteten zuletzt. Der SVO will seine kleine Serie mit einem Sieg auf zehn Punkte ausbauen. „Freitagsspiele zu Hause unter Flutlicht sind immer cool. Für uns wird das ein richtungsweisender Abend. Wir haben uns stabilisiert, müssen uns aber fußballerisch steigern. Bei einem Sieg können wir ein wenig nach oben schielen, bei Punktverlust müssen wir weiter auf die Abstiegszone schauen“, berichtete SVO-Trainer Lukas Gerbracht, der allerdings auf Dominik Krull und Patrick Linn verzichten muss. Dazu sind einige Spieler fraglich.

Die SG Winterberg schöpfte durch den 1:0-Sieg zuletzt über den BC Eslohe Mut im Abstiegskampf. „Weitere vier bis sechs Punkte bis zur Winterpause wären super. Wir wollen natürlich im Derby an unsere gute, disziplinierte Leistung aus dem Eslohe-Spiel anknüpfen. Wenn wir erneut so stabil und geschlossen auftreten, sind auch in Oberschledorn Punkte für uns möglich“, sagte SG-Trainer Lars Wahle.

Niklas Rose, Nils Thiele (beide gesperrt), Marco Oberließen (verletzt), Jan Niklas Lange und Christian Dollberg (andre Gründe) fallen aber aus.

