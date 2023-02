„Bundesliga des Sauerlandes“: Zwei Begegnungen fallen aus

Sauerland. Die Witterungsbedingungen sorgen für zwei Spielabsagen in der Fußball-Bezirksliga 4. Auch der VfB Marsberg kann nicht antreten.

Die Witterungsbedingungen sorgen für zwei Spielabsagen in der Fußball-Bezirksliga 4. In der „Bundesliga des Sauerlandes“ kann weder in Erndtebrück-Birkelbach, noch in Winterberg-Züschen gespielt werden. Die zwei für den Sonntag, 26. Februar, angedachten Punktspiele fielen daher aus.

Betroffen sind mit dem Tabellendritten SV Hüsten 09 (bei den Sportfreunden Birkelbach) und dem Zweiten Fatih Türkgücü Meschede (bei der SG Winterberg/Züschen) zwei Spitzenteams der Bezirksliga 4. Auf beiden Sportplätzen lag Schnee, daher war an eine Austragung des jeweiligen Spiels nicht zu denken.

Abgesagt wurde auch die Partie des Bezirksliga-Nachbarn VfB Marsberg. Der Tabellensiebte der Staffel 13 hätte am Sonntagmittag beim SuS Bad Westernkotten antreten müssen, doch auch der Rasenplatz des SuS war aufgrund der Witterung nicht bespielbar.

