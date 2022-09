„Bundesliga des Sauerlandes“: Unser Podcast feiert Jubiläum

Arnsberg-Neheim. Unser Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“, der Fußball-Bezirksliga 4, feiert Jubiläum. In der 100. Folge gibt es aber auch die Tipps.

„Ihr Spezialisten.“ Aber so, wie Merso Mersovski „ihr Spezialisten“ sagt, klingt es irgendwie – eher belustigend. Der Trainer des SV Schmallenberg/Fredeburg äußert sich nicht zum ersten Mal in unserem Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“, wie die Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga genannt wird, doch dieses Mal nimmt er eine Art Gastrolle ein. Denn es geht nicht um seine Mannschaft, die nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison zudem in der Landesliga spielt. Es geht auch nicht um eine spezielle andere Mannschaft. Es geht: um den Podcast. Denn die aktuelle Folge ist – die 100. Folge.

Podcast „ist Kult“

Einer, der fast alle Folgen mitgestaltete, ist Rainer Göbel. Über 40 Jahre lang arbeitete er als Redakteur dieser Zeitung und prägte die Berichterstattung im Sauerlandsport. Mittlerweile genießt „rag“ seinen Ruhestand. Doch in der Jubiläumsfolge äußert sich natürlich auch die Reporter-Legende.

„Inzwischen ist der Podcast Kult. Der Podcast gehört zur Bundesliga des Sauerlandes wie das Blau zur Westfalenpost. Jungs, macht weiter so! Das Sauerland, die Liga sowie die Spieler und Vereine haben es verdient“, sagt Rainer Göbel.

Verrückt – erschien vor einigen Jahren die Idee zu sein, einen Podcast zu einer achtklassigen Fußballliga aufzunehmen. Im ersten Moment. Im zweiten Moment erschien es sogar logisch zu sein, dieses Projekt zu forcieren. Schließlich produziert die „Bundesliga des Sauerlandes“ fern der Ergebnisse jede Menge Geschichten und Unterhaltsames, über das gesprochen werden kann.

Ein Bild aus früheren Tagen: Rainer Göbel (links) und Philipp Bülter bereiten sich auf eine Podcastfolge vor. Foto: Torsten Koch

„Wir haben den Podcast auf Sportplätzen aufgenommen, in Gaststätten – und sogar in meinem Wohnzimmer“, sagt Rainer Göbel und erinnert sich, wie Michael Ternes, Vorsitzender des Kreis-Fußball-Ausschusses Arnsberg, und Sebastian Held, Kapitän des TuS Sundern, auf seinem Sofa sitzend über die bevorstehende Spielzeit diskutierten.

Für Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern, ist der Podcast ebenfalls eine Art Pflichtprogramm. „Wie das Bier nach dem Spiel gehört ihr mittlerweile zur Bundesliga des Sauerlandes“, sagt Mühle in der Jubiläumsfolge und attestiert dem Podcast Champions-League-Niveau.

Sorgen für Debatten: Die Tipps

Freddy Quebbemann äußert sich ebenso positiv, aber auch lachend ein wenig anders. „Irre“, sagt der Trainer von TurRa Freienohl seien die Tipps, die jede Folge beschließen. „Entweder ihr habt keine Ahnung oder ihr wollt uns veräppeln“, erklärt Quebbemann lachend und fordert etliche Euro fürs Phrasenschwein, „weil ihr eine Phrase nach der anderen raushaut“.

Thomas Malachowski, Sportlicher Leiter des SV Hüsten 09, findet das und mehr sympathisch. „Sport ist Unterhaltung. Und das gilt auch für die Bundesliga des Sauerlandes, in der viele Typen mit schlagkräftigen Sprüchen unterwegs sind“, sagt er in der Jubiläumsfolge. In dieser verrät Merso Mersovski seine Meinung – zum Tippspiel. Denn als seine Mannschaft noch in der Liga spielte, habe er das Team damit motiviert, wenn beide „Spezialisten“ gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg tippten. „Deshalb vermisse ich den Podcast in der Landesliga ein wenig“, gesteht er.

