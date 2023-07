„Bundesliga des Sauerlandes“: Spitzenspiel zum Saisonstart

In der Fußball-Bezirksliga 4 wollen sowohl der TuRa Freienohl (rot-weiße Spielkleidung) als auch der BC Eslohe in die Top Fünf.

Die Fußball-Bezirksliga 4 geht in die neue Spielzeit 2023/2024 – und der Auftakt am Freitag, 11. August, kann sich sehen lassen. Das Eröffnungsspiel in der „Bundesliga des Sauerlandes“ bestreiten an diesem Tag um 19.30 Uhr in Düdinghausen der SV Oberschledorn/Grafschaft, zuletzt Tabellenvierter, und der SV Hüsten 09, zuletzt Tabellendritter und nun einer der Titelkandidaten.

Die sieben weiteren Partien des ersten Spieltages in der Bezirksliga 4 werden allesamt am Sonntag, 13. August, ausgetragen. Der SuS Langscheid/Enkhausen, ebenso ein Kandidat für die Top Fünf, spielt beim Staffelwechsler SF Hüingsen, während es im Fun- und Sportpark zu einem weiteren Highlight kommt: Hier empfängt der BC Eslohe den Vizemeister FC Fatih Türkgücü Meschede.

Die Aufsteiger SV Affeln (gegen die SG Serkenrode/Fretter) und TV Fredeburg (gegen den VfL Bad Berleburg) dürfen jeweils mit einem Heimspiel starten. TuRa Freienohl wäre der erste Gegner des Landesliga-Absteigers TuS Langenholthausen gewesen, hat nun aber spielfrei, da das Team aus dem Balver Ortsteil – wie berichtet – zurückgezogen hat.

Der letzte Spieltag in diesem Jahr wird in der Bezirksliga 4 am Sonntag, 3. Dezember ausgetragen. Weiter geht es nach der Winterpause am Sonntag, 18. Februar, 2024. Der letzte Spieltag in dieser Saison ist für Sonntag, 26. Mai, angesetzt.

