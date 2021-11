Bundesliga des Sauerlandes: So lief der 12. Spieltag

Sauerland. Überraschungen, schlechte Noten und ein Remis, das keinem hilft: Alle Spiele des 12. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga 4 auf einen Blick.

Acht Spiele, 30 Tore: Am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, hatte es wieder einmal in sich. Im Keller endete das Duell der beiden Teams am Tabellenende mit einem Remis, das keinem hilft. An der Tabellenspitze hingegen verteilt Merso Mersovski, Trainer des Tabellenführers SV Schmallenberg/Fredeburg, trotz eines 4:1-Erfolgs miese Schulnote.

TuS Rumbeck - TuS Oeventrop 1:1 (0:0)

SV Schmallenberg/Fredeburg - TuRa Freienohl 4:1 (1:1)

BC Eslohe - SV Oberschledorn/Grafschaft 2:0 (0:0)

Der BC Eslohe hat mit dem 2:0 (0:0)-Sieg über den SV Oberschledorn/Grafschaft beste Voraussetzungen für das Topspiel gegen den Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg geschaffen.

Der neunte Saisonsieg wurde erst in der Schlussviertelstunde sicher gestellt. Lukas Hümmler markierte in der 75. Minute mit einem Freistoß das erlösende 1:0, und Dominik Horst traf zum 2:0 (90.+1). Die Gäste aus Medebach präsentierten sich als der erwartet unbequeme Gegner, der durchaus auch gute Chancen zu einem Torerfolg hatte. Torben Dicke hielt aber die Null fest. „Das war ein Spiel für ein klassisches Remis. Der Glücklichere hat aus meiner Sicht gewonnen“, so Sebastian Meyer vom SVO. „Der Gegner hat mit einfachen Mitteln einen körperbetonten Fußball gespielt. Durch taktische Umstellungen in der Pause haben wir mehr Schwung in unser Spiel bekommen. Ein Remis war aber möglich“, sagte Eslohes Coach Jürgen Winkel.

FC Ass./Wie./Wu. - TuS Erndtebrück II 2:0 (0:0)

Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen ist der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen wieder in die Spur zurückgekehrt. Gegen die abstiegsgefährdete Reserve des Oberligisten TuS Erndtebrück gab es einen nie gefährdeten 2:0 (0:0)-Sieg.

Das Spiel war jedoch eine zähe Angelegenheit, da die Gäste hinten kompakt standen und die FC-Offensive einige gute Chancen ungenutzt ließ. Cedric Hanfland gelang in der 55. Minute das erlösende 1:0. Den zweiten Treffer legte Marco Dommach in der Schlussminute nach. „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Da wir das 2:0 nicht eher gemacht haben, mussten wir zittern“, so FC-Coach Christoph Keindl.

SF Birkelbach - SG Winterberg/Züschen 0:4 (0:1)

Beim vor allem in dieser Höhe nicht erwarteten 4:0 (1:0)-Sieg der SG Winterberg/Züschen bei den SF Birkelbach haben sich die Kicker von Trainer Andreas Schneider den Frust von der Seele geschossen. Maßgeblichen Anteil am fünften Saisondreier hatte Trainersohn Justin Schneider, der das 1:0 und 3:0 selbst erzielte und die Tore zwei und vier zudem vorbereitete. Außerdem trafen noch Michael Nieder (59.) und Markus Peplinski (90.+3).

„Wir haben endlich über 90 Minuten wieder guten Fußball gespielt. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Wir waren dem Gegner körperlich und spielerisch überlegen. Es passte dieses Mal alles“, freute sich SG-Coach Andreas Schneider.

SuS Langscheid/Enkhausen - SG Bödefeld/Henne-Rartal 1:1 (0:0)

In der Fußball-Bezirksliga 4 hat sich der SuS Langscheid/Enkhausen mit 1:1 (0:0) von der SG Bödefeld/Henne-Rartal getrennt. Der SuS wartet nun schon seit vier Partien auf einen Sieg. „Es war unser bestes Spiel in dieser Saison, und es war wichtig, dass unsere Moral belohnt wurde“, sagte Langscheids Coach Mario Droste nach dem Abpfiff der Partie.

Sein Team war zuvor die dominante und bessere Mannschaft gewesen. In Führung ging aber zunächst die SG durch Fabian Göddeke (72.), die der eingewechselte A-Jugendspieler Jan Ulrich noch ausgleichen konnte (90.+2). Steven Ullmann (SuS) und Philipp Steilmann (SG) flogen jeweils mit Gelb-Roten Karten vom Platz.

GW Allagen - TuS Sundern 3:2 (1:1)

Sieben Punkte Rückstand auf Tabellenplatz eins: Der TuS Sundern hat nach der überraschenden 2:3 (1:1)-Niederlage bei GW Allagen die Tabellenspitze um den SV Schmallenberg/Fredeburg vorerst aus den Augen verloren.

Erik Dier hatte früh das Sunderner 1:0 markiert (5.), doch Luigi Catalano erzielte den Ausgleich (13.). Der in dieser Saison starke Marvin Gosmann traf per Strafstoß zur 2:1-Führung (48.) – es war sein fünfter Ligatreffer. In der spannenden Schlussphase markierte Allagens Leon Schnöde das 3:1 (90.+2) – doch die Gäste antworteten noch mal durch das Tor von Debütant Anas Boukidar (90.+3). Das war aber zu wenig. Zudem kassierte Jonas Kampmann Gelb-Rot.

TuS Voßwinkel - SG Serkenrode/Fretter 4:4 (1:2)

Wahnsinn im Waldstadion, doch wieder kein Sieg für den TuS Voßwinkel: Die Grebe-Elf spielte gegen die SG Serkenrode/Fretter 4:4 (1:2)-Unentschieden.

Es war eine Achterbahnfahrt für den TuS Voßwinkel: Nach 26 Minuten lagen die Grün-Weißen mit 0:2 zurück (Tore: Alexander Saße und Jan Hüttemeister), ging aber anschließend durch Tore von Philipp Völker (3) und Marvin Schmitz mit 4:2 in Führung (76.). Doch in Unterzahl glich die SG durch Felix Schmidt-Holthöfer (87.) und Christian Günther (90.) noch aus.

„Es ist eine gefühlte Niederlage und total ärgerlich. Wir haben eine gute Moral gezeigt, uns aber die Bälle quasi selbst reingehauen“, sagte TuS-Coach Marco Grebe.

