„Bundesliga des Sauerlandes“: Podcast beendet Winterpause

Sauerland Die Fußball-Bezirksliga 4, die „Bundesliga des Sauerlandes“, startet in die Rückrunde. Auch unser Podcast beendete die Winterpause.

Die Winterpause in der Fußball-Bezirksliga 4 endet – und damit kehrt auch unser Podcast zurück. Allerdings gibt es eine traurige Nachricht.

Rainer Göbel, einer der Erfinder dieses Podcasts, ist überraschend verstorben. Wir sprechen darüber und in seinem Sinne aber auch über die neusten Personalien sowie Entwicklungen in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Ein Blick geht wie üblich in die Landesliga 2. Und natürlich: es wird getippt.

