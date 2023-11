„Bundesliga des Sauerlandes“: Partie in Bödefeld fällt aus

Schmallenberg-Bödefeld In der Fußball-Bezirksliga 4 geht in der Falken-Arena in Schmallenberg-Bödefeld nichts. Wintereinbruch sorgt für Spielausfall.

Ausfall in der Fußball-Bezirksliga 4: Die vom zweiten Rückrundenspieltag der „Bundesliga des Sauerlandes“ ursprünglich für Sonntag, 18. Februar 2024, angesetzte Partie der SG Bödefeld/Henne-Rartal gegen die SG Serkenrode/Fretter kann nicht an diesem Dienstag, 28. November, 19 Uhr, ausgetragen werden. Das Spiel, das in der Falken-Arena in Bödefeld stattfinden sollte, wurde am Montag, 27. November, abgesagt.

Heimtrainer Max Szafranski erklärte die Absage: „Der Platz ist mit Schnee bedeckt. Zusätzlich kommt jetzt noch Frost dazu.“ Wann die Gastgeber nun auf die Kicker aus dem Kreis Olpe treffen, ist ungewiss. Die Serkenroder sind ein Angstgegner für das Szafranski-Team, gegen das sie in der Bezirksliga noch nicht gewonnen haben. Von den bisherigen fünf Spielen gingen vier verloren, ein Mal ging das Duell remis aus.

