„Bundesliga des Sauerlandes”: Meyer bleibt in Oberschledorn

Medebach-Oberschledorn. Sebastian Meyer bleibt Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Oberschledorn/Grafschaft. Warum Meyer weiterhin „große Lust” verspürt.

Der SV Oberschledorn/Grafschaft hat die spielfreie Zeit genutzt, um seine Planungen für die neue Saison 2021/2022 zu konkretisieren. So haben für die Bezirksligamannschaft Trainer Sebastian Meyer und Co-Trainer Lukas Gerbracht ihre Zusage für eine weitere Saison in der „Bundesliga des Sauerlandes” gegeben. „Ich habe aufgrund der aktuellen Umstände noch keine komplette Saison mit der Mannschaft absolvieren dürfen. Dies zu schaffen, ist ab dem kommenden Sommer mein großer Wunsch. Die Zusammenarbeit läuft hervorragend und der Fußball in Oberschledorn und Grafschaft hat zuletzt aufgrund der gezeigten Leistungen einen richtigen Aufschwung bekommen. Ich habe große Lust, diesen Weg weiter zu gehen”, sagte Meyer.

Neue Spieler sollen kommen

In der laufenden Spielzeit zählt der SV Oberschledorn/Grafschaft neben TuRa Freienohl und dem SuS Langscheid/Enkhausen in der „Bundesliga des Sauerlandes” bislang zu den erfolgreichen Überraschungsteams. Die Mannschaft von Sebastian Meyer rangiert mit 15 Punkten aus sieben Ligapartien derzeit auf Tabellenplatz vier und hat Tuchfühlung zur Ligaspitze. Zudem ist der SV Oberschledorn/Grafschaft als einziges Team der Bezirksliga 4 in dieser Saison noch unbesiegt.

Positives berichtet der Klub auch von der Kaderplanung. Bis auf zwei Fragezeichen konnten bereits alle Spieler des Aufgebots von einer weiteren Saison bei der Spielgemeinschaft überzeugt werden. Auch die Trainer der zweiten Mannschaft, Steffen Dessel und Co-Trainer Dennis Hänsch, bleiben an Bord. Dessel: „Es macht einfach Spaß mit der Truppe, und von daher fiel uns unsere Zusage für eine weitere Saison nicht schwer.” Die Mannschaft ist aktuell Tabellenachter der Kreisliga B Ost.

Zudem sollen neue Spieler zum SV Oberschledorn/Grafschaft kommen. „Die sportliche Leitung um Raphael Hänsch hat in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet und die Weichen für den Sommer schon jetzt gestellt. Bedenkt man, dass im Sommer noch sieben sehr talentierte Jugendliche in den Seniorenbereich wechseln, können wir mit großer Zuversicht in die nahe Zukunft gehen. Egal, wie die aktuelle Saison zu Ende geht, wir wollen auch in der Saison 2021/2022 eine gute Rolle in der Bezirks- und B-Liga spielen und größtmöglichen Erfolg haben. Wenn wir weiterhin so viele Besucher zu den Sportplätzen locken, haben wir schon eine Menge richtig gemacht”, sagte Martin Gerbracht, Vorsitzender des SV Oberschledorn/Grafschaft.