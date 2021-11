„Bundesliga des Sauerlandes“: Kasten Bier als Trostspender

Wettschulden sind Ehrenschulden: Sportredakteur Philipp Bülter (links) übergibt einen Kasten heimischen Bieres an Roland Ruf, Fußball-Abteilungsleiter des Bezirksligisten TuS Rumbeck.

Arnsberg-Rumbeck. Die Sauerlandsport-Redaktion hat in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ ihre Wettschulden beim TuS Rumbeck eingelöst. Das sorgte für Freude.

Das 1:1-Unentschieden im Kellergipfel der Fußball-Bezirksliga 4 gegen den TuS Oeventrop half den Kickern des TuS Rumbeck im Kampf um den Klassenerhalt herzlich wenig weiter. Mehr und mehr wird die Rumbecker Saison in der „Bundesliga des Sauerlandes“ als Bonusjahr für Verein, Mannschaft und Trainer gesehen. Man will in erster Linie Spaß haben – und alles geben.

Einen kleinen Trost in Form eines Kasten heimischen Bieres spendete die Sportredaktion dieser Zeitung jetzt den Rumbeckern. Es waren Wettschulden, die Sportredakteur Philipp Bülter beim Besuch des Bezirksligaspiels am Sonntagnachmittag, 14. November, einlöste, denn Kollege Fabian Vogel hatte im Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“ daneben gelegen: Nicht der TuS Oeventrop, sondern der TuS Rumbeck hatte zuerst sein erstes Ligaspiel gewonnen.

