„Bundesliga des Sauerlandes“: Es knistert schon am Freitag

Sauerland In der Fußball-Bezirksliga 4 stehen bereits am Freitag, 10. November, drei tolle Partien an. Gleich mehrere Topteams kämpfen um Punkte.

Zweigeteilt ist der 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4 an diesem Wochenende. Am Freitagabend, 10. November, finden bereits drei Spiele in der „Bundesliga des Sauerlandes“ statt. Die restlichen vier Begegnungen folgen am Sonntag, 12. November. Im Blickpunkt des ersten Teils steht das Spiel zwischen dem BC Eslohe und dem SV Hüsten 09, die sich beide nach einem holprigen Start an das obere Tabellendrittel herangekämpft haben. Der BC Eslohe hat von den vergangenen sieben Spielen nur eines verloren, und die 09er sind sogar seit sechs Partien ungeschlagen. Beide müssen dieses Spiel gewinnen, um den Anschluss nach oben zu wahren.

BC Eslohe - SV Hüsten 09 (Fr. 19.30 Uhr, Fun- und Sportpark Eslohe).Jan Hüttemann erwartet ein schweres Auswärtsspiel bei seinem Ex-Verein, den er von 2017 bis 2020 betreute. „Ich habe vier Jahre lang in Eslohe eine schöne Zeit gehabt und freue mich jetzt sehr auf das Wiedersehen. Dazu treffen wir auch noch auf die beste Offensive der Liga“, sagt der Hüstener Trainer, der seinen Torjäger Ibrahima Camara nach Sperre wieder dabei hat. Dafür fallen aber Bright Eboagwu, Oskar Baroth, Lukas Gebhardt, Julius Oestersporkmann und Tim Hartmann aus.

Beim Gegner fehlt Philipp Bürger gelbgesperrt. Dafür ist Nils Feldmann nach seiner Sperre zurück. „Hüsten hat für mich vor allem in der Breite einen der stärksten Kader in der Liga. Der Start war sicherlich nicht gut. In den letzten Wochen sind sie aber langsam ins Rollen gekommen. Ich erwarte ein intensives Spiel gegen einen starken Gegner“, sagt BCE-Coach Jürgen Winkel.

SG Serkenrode/Fretter - SV Oberschledorn/Grafschaft (Fr. 19 Uhr Sportplatz in Serkenrode). Da die Gäste noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen haben, sind die Vorzeichen klar. Die SG, die von den vergangenen fünf Spielen auch nur eines verloren hat, ist der Favorit. Der SVO hat dagegen mit dem 4:1-Erfolg über „Ass./Wie./Wu.“ vergangene Woche eine Negativserie beendet. „Wir wollen in Serkenrode nachlegen. Die Voraussetzung dafür ist eine einwandfreie kämpferische Leistung“, so die Vorgabe von Lukas Gerbracht. Ausfallen werden Sven Schneider, Jona Gerbracht und Christopher Middeke.

SuS Langscheid/Enkhausen - SG Winterberg/Züschen (Fr. 19.30 Uhr, Sportpark Langscheid). Aufgrund der Tabellensituation ist der SuS der klare Favorit, zumal der Tabellenvorletzte in der Fremde noch keinen Punkt geholt hat. „Wenn wir auch nur ein paar Prozentpunkte nachlassen, wird es schwer, die Punkte im Sportpark zu behalten“, warnt Trainer Sven Nieder. Auf die SG Winterberg/Züschen wartet nach dem SV Hüsten 09, den SF Hüingsen und Fatih Türkgücü der nächste Kracher. Dazu Trainer Lars Wahle: „Mit der Leistung aus den Spielen gegen die beiden Erstplatzierten und etwas mehr Spielglück ist auch in Langscheid etwas möglich.“

