„Bundesliga des Sauerlandes“: Erster Spielausfall perfekt

Erndtebrück-Birkelbach. In der „Bundesliga des Sauerlandes“ ist der erste Spielausfall dieses Wochenendes amtlich. Grund für die Absage ist allerdings nicht der Orkan.

Die Sportfreunde Birkelbach und GW Allagen haben am Sonntag, 20. Februar, einen spielfreien Tag erwischt – unfreiwillig. Wie am Freitagabend, 18. Februar, bekannt wurde, wird die Partie der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, ausfallen.

Staffelleiter Dirk Potthöfer erklärte in einer Mitteilung den Grund für die Absage der Partie des 17. Spieltages. „Erstmals in dieser Saison muss ein Spiel in der Bezirksliga 4 coronabedingt abgesagt werden. Die Sportfreunde Birkelbach haben nachgewiesen, dass drei immunisierte Spieler positiv auf das Virus getestet wurden“, so Potthöfer, der die Partie absetzte. Als Termin für das Nachholspiel ist bereits Donnerstag, 24. März, angesetzt worden.

Zudem wurde ein neuer Termin für das zuletzt ausgefallene Spiel SG Winterberg/Züschen gegen SuS Langscheid/Enkhausen gefunden. Beide Mannschaften treffen am Donnerstag, 10. März, 19.30 Uhr, aufeinander.

