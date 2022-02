„Bundesliga des Sauerlandes“: Duell in Winterberg fällt aus

Winterberg. Nichts wird es mit dem Samstagsspiel: Die Partie SG Winterberg/Züschen gegen SuS Langscheid/Enkhausen in der Fußball-Bezirksliga 4 fällt aus.

Sie hatten gehofft, die Partie auf dem Sportplatz im Ortsteil Züschen durchführen zu können, doch letztlich mussten die Verantwortlichen der SG Winterberg/Züschen einsehen, dass auch hier eine dicke Schneeschicht eine Austragung verhinderte – genau wie auf der Platzanlage des VfR Winterberg. So ist die Partie der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, zwischen der SG Winterberg/Züschen und dem SuS Langscheid/Enkhausen abgesagt worden.

Die auf Samstag, 12. Februar, vorgezogene Begegnung des 16. Spieltages sollte den „richtigen“ Re-Start der Bezirksliga 4 einläuten. So mussten beide Mannschaften nun umdisponieren. Der SuS Langscheid/Enkhausen beispielsweise erwägte kurz nach der Absage am Samstagvormittag, ob man stattdessen am Samstag oder Sonntag trainieren werde, sagte René Beringhoff, 2. Vorsitzender der Langscheider. „Eine Platzkommission hat den Platz gesperrt. Da liegt einiges an Schnee drauf“, sagte SuS-Coach Mario Droste.

Mit sieben weiteren Partien beginnt dann am Sonntag, 13. Februar, der 16. Spieltag der „Bundesliga des Sauerlandes“. Dabei empfängt unter anderem TuRa Freienohl den FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg