„Bundesliga des Sauerlandes”: Dieser HSK-Trainer steigt auf

Meschede/Schmallenberg. Markus Hermes hört am Saisonende als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Bödefeld/Henne-Rartal auf. Sein Nachfolger steht fest.

Dieser Wechsel ist für ihn „natürlich eine große Chance”: Max Szafranski, bislang Trainer des Fußball-A-Kreisligisten SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel, steigt zur neuen Saison auf. Der 28-Jährige wird künftig die SG Bödefeld/Henne-Rartal in der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes”, trainieren. Szafranski beerbt dann Markus Hermes, der am Ende dieser Spielzeit sein Traineramt in Bödefeld freiwillig aufgeben wird.

Neu in der „Bundesliga des Sauerlandes”

Max Szafranski freut sich auf die neue Herausforderung und auf die im HSK ganz speziell betrachtete „Bundesliga des Sauerlandes”. „Der Wechsel ist für mich der nächste Schritt meiner Trainerlaufbahn. Der Reiz der Bezirksliga ist unbestritten, und meine Kenntnis der Liga ist recht gut. Wenn ich spielfrei habe, schaue ich mir dort auch regelmäßig Spiele in der näheren Umgebung an. Zudem haben wir auch in den vergangenen Jahren gegen viele der aktuell dort zugehörigen Mannschaften bereits in der Vorbereitung getestet oder im Pokal gespielt”, erklärt Szafranski.

Der Fußballer, der nominell selbst Torwart ist, sich in der Kreisliga A bisweilen aber auch mal im Sturm aufstellt, nun aber zumeist nicht mehr selbst mit auf dem Platz dabei ist, kennt seine neue SG schon recht gut. Denn Szafranski arbeitet zudem als Jugendvorsitzender des FC Remblinghausen, der bei den Junioren mit der SG Bödefeld/Henne-Rartal die JSG Bödefeld/Henne-Rartal/Remblinghausen bildet. Aktuell ist der junge Coach ebenso Trainer der U19 der JSG, die Tabellenerster der A-Junioren-Kreisliga B HSK ist. „Meine neue Mannschaft kenne ich auch zu einem guten Teil, hauptsächlich natürlich aus den häufigen Spielen gegeneinander”, sagt er.

Fanszene verabschiedet Szafranski

Dass sein Weggang von A-Kreisligist SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel auch schmerze, möchte Max Szafranski gar nicht erst verhehlen. „Die SG war meine erste Station als Trainer im Herrenbereich. Ich werde bis zum letzten Tag, wie bisher auch, versuchen, die Spieler und die Mannschaft besser zu machen. Wir würden gerne mit noch möglichst vielen Siegen in der Tabelle etwas klettern”, skizziert der Coach seine restlichen Ziele mit seiner aktuellen Mannschaft. In der momentan unterbrochenen Saison rangiert die SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel in der Kreisliga A West auf Tabellenplatz neun.

Auch die umtriebige Fanszene der Eversberger macht mit einem Statement bei Facebook deutlich, welchen Status sich Max Szafranski in vier Jahren als Coach des Teams erarbeitet hat. „Schon jetzt sagen wir: Danke, Max, für deine tolle Arbeit bei unserer SG und wünschen dir viel Erfolg bei deiner nächsten Aufgabe! Genieß die letzten Monate bei uns”, heißt es dort.

Läuft er in der Bezirksliga 4 auf?

Wechseln wird Szafranski dann zur neuen Spielzeit zu einem bislang ziemlich guten Aufsteiger in der Bezirksliga 4, der SG Bödefeld/Henne-Rartal, die derzeit unter Markus Hermes Tabellenzehnter ist. „Ganz klar ist das Ziel in erster Linie der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Des Weiteren wird es auch wichtig sein, vor allem die Spieler, die aus der Jugend hochkommen, an das Niveau heranzuführen, in die Mannschaft zu integrieren und weiterzuentwickeln”, sagt Max Szafranski.

Den aktuellen Kader seines neuen Teams hält er für „gut aufgestellt. Und in den nächsten Jahren werden einige talentierte Spieler aus der eigenen Jugend hinzukommen, so dass Transfers kaum nötig sein werden”. Einsätze für sich selbst sehe er nicht vor, sagt der künftige Bödefelder Coach – und hält sich gleichwohl ein Türchen offen: „Ich werde meinen Pass natürlich mitnehmen, möchte mich aber auf meinen Job als Trainer fokussieren und mich nur im Notfall selbst einsetzen.”