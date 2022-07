„Bundesliga des Sauerlandes“: Brisantes Derby zum Auftakt

Sauerland. Der Spielplan zur neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga 4 ist fix. Zum Auftakt gibt’s in der „Bundesliga des Sauerlandes“ ein brisantes Derby.

Wie berichtet, empfängt der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen im Eröffnungsspiel am Samstag, 13. August, den Vizemeister der vergangenen Saison, den BC Eslohe. Tags darauf wird der erste Spieltag der neuen Saison komplettiert – mit dem Kracher zum Auftakt, wenn im Sunderner Röhrtalstadion der TuS Sundern im Stadtderby auf den SuS Langscheid/Enkhausen trifft. Zur Erinnerung: Rund um den Last-Minute-Wechsel von Pasquale Curcio vom TuS zum SuS – die Offensivkraft war trotz früherer Zusage beim TuS noch in den Sportpark Langscheid gewechselt – hatte es zuletzt Ärger gegeben, es wird also ein Derby, in dem mehr Brisanz als ohnehin schon steckt.

Am zweiten Spieltag, der am Sonntag, 21. August, ausgetragen wird, empfängt unter anderem der BC Eslohe Landesliga-Absteiger SV Hüsten 09, während die SG Winterberg/Züschen in einem neuen Derby Landesliga-Absteiger VfL Bad Berleburg erwartet. Auf dem Husaren-Sportplatz in Ense-Bremen trifft der TuS Bremen im Aufsteiger-Duell auf den FC Neheim-Erlenbruch.

Die ersten drei Spieltage der neuen Saison im Überblick:

1. Spieltag (13./14. August)

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - BC Eslohe

FC Neheim-Erlenbruch - SV Oberschledorn/Grafschaft

VfL Bad Berleburg - GW Allagen

SG Serkenrode/Fretter - SG Winterberg/Züschen

TuS Sundern - SuS Langscheid/Enkhausen

SV Hüsten 09 - SG Bödefeld/Henne-Rartal

TuRa Freienohl - SF Birkelbach

Fatih Türkgücü Meschede - TuS Bremen

2. Spieltag (21. August)

SF Birkelbach - Ass/Wie/Wu

BC Eslohe - SV Hüsten 09

SG Bödefeld/Henne-Rartal - TuS Sundern

SuS Langscheid/Enkhausen - SG Serkenrode/Fretter

SG Winterberg/Züschen - VfL Bad Berleburg

GW Allagen - Fatih Türkgücü Meschede

TuS Bremen - FC Neheim-Erlenbruch

SV Oberschledorn/Grafschaft - TuRa Freienohl

3. Spieltag (28. August)

FC Neheim-Erlenbruch - TuRa Freienohl

VfL Bad Berleburg - SuS Langscheid/Enkhausen

SG Serkenrode/Fretter - SG Bödefeld/Henne-Rartal

TuS Sundern - BC Eslohe

SV Hüsten 09 - SF Birkelbach

Ass/Wie/Wu - SV Oberschledorn/Grafschaft

TuS Bremen - GW Allagen

Fatih Türkgücü Meschede - SG Winterberg/Züschen

