BSC Winterberg: Bob-Weltmeisterin Drazek beendet Karriere

Winterberg/Gladbeck. Ende einer erfolgreichen Ära: Annika Drazek beendet ihre Laufbahn als Bob-Anschieberin. Die 28-Jährige holte viele Titel für den BSC Winterberg.

Dieser Schritt war absehbar – und ist jetzt auch vollzogen: Annika Drazek, eine der bekanntesten und schnellsten Bob-Anschieberinnen Deutschlands, hat nun offiziell ihren Rücktritt aus dem Leistungssport verkündet. Die ehemalige Athletin des BSC Winterberg hat 20 Jahre lang als Profi-Athletin auf sich aufmerksam gemacht und Erfolge gefeiert.

Die gebürtige Gladbeckerin ist „irre stolz darauf, dass man mich früher zu den schnellsten Anschieberinnen der Welt gezählt hat“, wie sie nun erklärte. Zunächst war Drazek als Sprinterin, dann als Bob-Athletin aktiv. Mit 28 Jahren sei nun Schluss, sie gehe „mit einem lachenden und einem weinenden Auge, auf jeden Fall voller Emotionen.“

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Team aus Deutschland mit Candy Bauer (l-r), Francesco Friedrich, Thorsten Margis und Alexander Schueller freut sich über den ersten Platz. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Christopher Weber, Bobanschieber des BSC Winterberg, nach dem ersten Weltcup im Viererbob. Er belegte mit dem Team Johannes Lochner Rang vier. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Team aus Deutschland mit Johannes Lochner freut sich über seinen ersten Platz im Weltcup und über den Titel Europameister. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Bobteam Johannes Lochner (mit Christopher Weber vom BSC Winterberg, 2.v.re.) feiert den EM-Titel beim Weltcup in Winterberg. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Team aus Deutschland mit Florian Bauer (l-r), Christian Rasp, Christopher Weber (verdeckt) und Johannes Lochner freut sich über seinen ersten Platz im Weltcup und über den Titel Europameister. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Bobteam Johannes Lochner (mit Christopher Weber vom BSC Winterberg, li.) feiert den EM-Titel beim Weltcup in Winterberg. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bobpilot Johannes Lochner ist nach dem Gewinn des EM-Titels beim Weltcup in Winterberg ein gefragter Mann. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Mariama Jamanka (links) und Annika Drazek (TV Gladbeck) verfolgen beim Weltcup in Winterberg die Läufe der Konkurrenz in der Leadersbox. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Mariama Jamanka (links) und Annika Drazek (TV Gladbeck) verfolgen beim Weltcup in Winterberg die Läufe der Konkurrenz in der Leadersbox. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Team aus Deutschland, Stephanie Schneider (r) und Kira Lipperheide (l), freuen sich über ihren ersten Platz. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Das Team aus Deutschland, Stephanie Schneider (r) und Kira Lipperheide (l), freuen sich über ihren ersten Platz. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Siegerehrung nach dem Weltcup der Damen in Winterberg mit den Bobteam Stephanie Schneider/Kira Lipperheide (1.), Mariama Jamanka/Annika Drazek (2.) und Laura Nolte/Deborah Levi (3.). Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Siegerehrung nach dem Weltcup der Damen in Winterberg mit den Bobteam Stephanie Schneider/Kira Lipperheide (1.), Mariama Jamanka/Annika Drazek (2.) und Laura Nolte/Deborah Levi (3.). Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bobpilotin Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg) belegen beim Weltcup in Winterberg Rang drei. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bei ihrem Weltcup-Debüt in Winterberg belegen Bobpilotin Laura Nolte (rechts) und Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg) den dritten Rang. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bei ihrem Weltcup-Debüt in Winterberg belegen Bobpilotin Laura Nolte (rechts) und Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg) den dritten Rang. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bei ihrem Weltcup-Debüt in Winterberg belegen Bobpilotin Laura Nolte (rechts) und Anschieberin Deborah Levi (beide BSC Winterberg) den dritten Rang. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Alexander Gassner, Skeleton-Pilot des BSC Winterberg, nach dem zweiten Platz beim Weltcup in Winterberg. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Axel Jungk aus Deutschland landet auf dem dritten Platz. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Alexander Gassner (rechts), Skeleton-Pilot des BSC Winterberg, verfolgt das Rennen beim Weltcup in Winterberg mit Axel Jungk. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Siegerehrung nach dem Weltcup im Skeleton in Winterberg: (v.li.) Alexander Gassner (2.), Sungbin Yun (1.) und Axel Jungk (3.). Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Die Kanadierin Mirela Rahneva während des Weltcups in Winterberg im Skeleton in der Leadersbox. Sie belegte am Ende Rang zwei. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Tina Hermann aus Deutschland jubelt über ihren ersten Platz. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Die Fans von Jacqueline Lölling, RSG Hochsauerland, sorgten für Stimmung beim Weltcup im Skeleton in Winterberg und trösteten Lölling nach Rang vier. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Mirela Rahneva (l-r, 2. Platz) aus Kanada, Tina Hermann (1. Platz) aus Deutschland und Janine Flock (3. Platz) aus Österreich jubeln über ihre Platzierungen. Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Caroline Seidel / dpa

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Tina Hermann feiert ihren Sieg beim Weltcup im Skeleton in Winterberg bei der Siegerehrung. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Die emotionalsten Bilder vom Weltcup in Winterberg Bobpilotin Laura Nolte (Mitte, BSC Winterberg) während der Pressekonferenz vor dem Weltcup in Winterberg. Neben ihr stehen Annika Drazek (links, TV Gladbeck) und Francesco Friedrich. Foto: Falk Blesken / WP/Falk Blesken

Drazek feierte unter anderem in ihrer Zeit beim BSC Winterberg große Erfolge. Als Anschieberin von Anja Schneiderheinze gewann sie 2015 bei der Bob-WM im Zweierbob der Frauen Silber. Bei der EM 2016 und der WM 2016 holte das Duo dann jeweils Gold.

Annika Drazek: Das sind ihre Erfolge als Bob-Profi

2017, bei der EM in der Veltins-EisArena in Winterberg, gewann Drazek an der Seite von Pilotin Mariama Jamanka Gold, ebenso wie bei der EM 2018 als Anschieberin von Stephanie Schneider. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea fuhr Drazek erneut mit Schneider und wurde Vierte.

In den vergangenen drei Jahren jedoch konnte sich Annika Drazek aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr für den Weltcup qualifizieren. Trotz etlicher Versuche hatte es nicht geklappt, und nun sei der Punkt gekommen, ein neues Kapitel anzufangen. „Ich hatte sehr viele Arzttermine, zwei krasse Operationen, Ernährungsberatungen, Physiotherapien, Osteopathie- und Heilpraktiker-Termine – was habe ich nicht alles versucht. Das hat mich sehr sehr viel Kraft und Energie, aber auch Glückseligkeit gekostet. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich nicht den Fortschritt mache, den ich brauche. Ich habe so viel mehr reingesteckt, als ich rausbekommen habe. Ich weiß, dass man durch Täler geht, wenn man eine Verletzung hat, und es ein harter Weg zurück ist. Ich habe wirklich viel dafür getan, aber vielleicht ist es nun auch ein Zeichen, dass man in eine andere Richtung gehen muss, mit einer anderen Perspektive. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft und bin sehr positiv gestimmt“, erklärte Drazek.

Sie lobte Heimtrainer Heiner Preute: „Er hat mir in den letzten drei Jahren so extrem den Rücken gestärkt und mich unterstützt. Alle geben ihren Teil dazu, und nicht nur dann, als es richtig gut gelaufen ist. Ich hatte wirklich dunkle Momente. Und ich habe auch René Spies (Winterberger Chef-Bundestrainer der deutschen Bob-Profis, Anm. d. Red.) sehr viel zu verdanken, der war in den letzten drei Jahren immer an meiner Seite.“

