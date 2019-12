Bruchhage: „Zu keiner Zeit irgendwelche Luftschlösser bauen“

Er ist der Dauerbrenner unter den Fußball-Trainern im Sauerland. Alex Bruchhage ist seit dem 1. Juli 2012 Chef-Coach des Westfalenligisten SC Neheim und geht im Sommer bereits in seine neunte Saison im Binnerfeld. Zuvor hat der 45-Jährige den Stadtrivalen SV Hüsten 09 trainiert. Die Sauerlandsport-Redaktion hat mit Alex Bruchhage unter anderem über die Gründe, die zur erneuten Vertragsverlängerung geführt haben, die aktuelle Saison und die Planungen für die kommende Spielzeit gesprochen.





Guten Tag Herr Bruchhage. Was ist am SC Neheim so besonders?

Alex Bruchhage: Wenn man in Summe 15 Jahre lang als Spieler im Jugend- und Seniorenbereich für den SC Neheim aktiv war, und nun mittlerweile seit acht Jahren das Traineramt ausübt, dann weiß man, was man an dem Verein hat. Zudem haben wir gemeinsam einen Weg und ein klares Konzept für die erste Mannschaft gefunden, mit dem sich alle Beteiligten voll identifizieren und entsprechend erfolgsorientiert einbringen. Kurz gesagt: Die Arbeit mit der Mannschaft, die im Trainingsbetrieb mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und entsprechendem Eifer zu Werke geht, macht einfach Bock. Ich zitiere mal einen alten Co-Trainer von mir. Der hat einmal von ,erfolgsorientiertem Spaßfußball’ gesprochen. Genau das macht die Arbeit beim SC aus.





Hatten Sie auch Anfragen von anderen Vereinen und wenn, haben Sie zumindest einmal kurz über eines der Angebote nachgedacht?

Es gab die eine oder andere Anfrage beziehungsweise telefonischen Erstkontakt, aber aufgrund der familiären und beruflichen Situation wäre eine neue Aufgabe im Aufwand nicht abbildbar gewesen. Daher kam ein Wechsel zu einem anderen Verein für mich zu keiner Zeit in Frage. Anfragen, die zeitlich darstellbar gewesen wären, gab es keine. (lacht)





Nachdem der Trainer jetzt verlängert hat, wie sieht es mit den Spielern aus?

Dieser Punkt steht nun selbstverständlich ganz oben auf der Tagesordnung. Wir wollen in der Breite relativ zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Bereits im Zuge meiner Verlängerung gab es einige Gespräche, um hier die grundsätzlichen Ausrichtungen der Spieler zu hinterfragen. Klare Zielsetzung ist es, diesen Kader zu großen Teilen zusammenzuhalten, damit wir dann für die neue Spielzeit nur noch über punktuelle Verstärkungen sprechen müssen. Dies war auch ein nicht unerheblicher Faktor im Zuge meiner Vertragsverlängerung. In den vergangenen Jahren haben wir aus unterschiedlichsten Gründen den Kader einmal von rechts auf links gedreht. Aus der Aufstiegsmannschaft sind zum Beispiel mit Oliver Busch, Patrick Nettesheim und Riad Xhaka nur noch drei Spieler im aktuellen Aufgebot. Solch große Veränderungen wird es im Sommer nicht geben.





Sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Zur Winterpause haben wir als Tabellenfünfter sehr positive Tendenzen zu verzeichnen. Wir schießen mehr Tore, kassieren weniger Gegentreffer und haben mit 29 Zählern die beste Punktausbeute, die wir seit dem Wiederaufstieg in der Saison 2016/17 verzeichnen konnten. Aus meiner Sicht haben wir bislang in Summe mehr Punkte unglücklich verloren als glücklich gewonnen.





Was ist in der Rückrunde für den SC Neheim noch möglich?

Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl und der Tabellenzweite DSC Wanne-Eickel spielen extrem konstant. Beide Vereine haben aber auch ganz andere Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Sie werden den Titel unter sich ausmachen. Die DJK TuS Hordel als Tabellendritter will bei sechs beziehungsweise fünf Punkten Rückstand noch einmal oben angreifen. Dahinter liegt zwischen Platz vier und acht alles relativ eng zusammen. Daher ist platzierungstechnisch noch alles drin.







Und wo landet der SC Neheim am Saisonende?

Die Mannschaft hat sich noch mindestens 24 Punkte in den verbleibenden Spielen der Rückrunde zum Ziel gesetzt. Dies ist realistisch und erreichbar. Sollten wir diese Punkte holen, würden wir auf 53 Zähler kommen. In den vergangenen Spielzeiten haben 53 Punkte immer zu einer Top-5-Platzierung gereicht. Ich denke, dies wäre für uns ein toller Erfolg.





Wird das Saisonziel demnächst auch einmal Aufstieg heißen?

Ich glaube, man sollte realistisch bleiben. Mit unseren Rahmenbedingungen und auch unserem Weg – kontinuierlich junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren und als Kollektiv aufzutreten – sollten wir zu keiner Zeit irgendwelche Luftschlösser bauen. Wir sind mit unserem eingeschlagenen Weg ein fester Bestandteil der Westfalenliga geworden und aktuell die Nummer eins im Fußball-Sauerland. Auf diesem Weg wollen wir bleiben.