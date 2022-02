Brilon: Auf dem Rhönrad zur Weltmeisterschaft?

Brilon. Beim WM-Vorentscheid in Illenkirchberg schafft es Marie Kraft vom SV Brilon eine Runde weiter – und ist vom großen Traum nicht mehr weit entfernt.

Mit Luise Abeler und Marie Kraft durften sich gleich zwei Rhönrad-Turnerinnen des SV Brilon vor dem Qualifikationsturnier zum Weltmeisterschaftskader Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader machen. Am vergangenen Wochenende nahmen die Turnerinnen des SVB an der ersten Qualifikation zum Weltmeisterschaftskader teil.

In Illerkirchberg (bei Senden) gingen die 13 besten Turnerinnen aus ganz Deutschland an den Start. Um überhaupt hierher zu kommen, mussten die Mädchen zuvor besonders gut bei den Deutschen Meisterschaften abschneiden, für die sie pandemiebedingt nur wenige Wochen trainieren konnten. Umso stolzer waren die Trainerinnen Leonie Kienz und Silvia Rummel, dass es gleich zwei Turnerinnen aus ihrem Team zum Qualifikationsturnier geschafft hatten.

Marie Kraft behält die Nerven

In der neu errichteten Turnhalle in Illerkirchberg verlief bereits das Einturnen für das Duo des SVB sehr gut. Abeler und Kraft konnten sich schnell an die neuen Räder und den Boden gewöhnen. Der Wettkampf begann mit der Disziplin Sprung. Marie Kraft musste als erste aller Teilnehmerinnen vor die Jury treten und zeigte einen schwierigen „Bück-Salto“. Luise Abeler sprang einen noch schwierigeren Sprung mit halber Schraube, den sie ohne größere Abzüge in den Stand beenden konnte und der mit einer guten Wertung belohnt wurde.

Besonders aufgeregt waren die beiden SVB-Turnerinnen vor dem zweiten Lauf, in dem es beim Rhönradturnen darum geht, mit dem Sportgerät eine Spirale zu turnen. Aller Aufregung zum Trotz zeigte Marie Kraft starke Nerven und turnte eine perfekte Spirale Kür. „So gut hat es noch nie beim Wettkampf oder im Training geklappt, deshalb bin ich besonders glücklich mit meiner Leistung“, erklärte sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Luise Abeler hingegen erlag ihrer Aufregung und stürzte bereits in der ersten Übung. Nach anfänglicher Enttäuschung konnte Abeler ihre Bestleistung bei der „Gerade Kür“ hingegen noch einmal abrufen und erhielt fast die Höchstpunktzahl der Wertungsrichter.

Am Ende erreichte Marie Kraft den hervorragenden siebten Platz und Luise den 13. Platz. Damit hat es Marie als erste Turnerin aus Brilon geschafft, einen der heiß begehrten Startplätze für die zweite Qualifikationsrunde für den Deutschen WM-Kader zu ergattern. Vereinskollegin Luise Abeler hingegen verabschiedet sich aus dem Rennen um die WM-Plätze. Der entscheidende Wettkampf findet am 12. März in Leverkusen statt.

