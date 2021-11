Fußball Bitter! So wirft der SC Neheim den Sieg in Iserlohn noch weg

Iserlohn/Arnsberg-Neheim. Mit einem Sieg im Nachholspiel wollte der SC Neheim den Dortmunder Teams an der Spitze Druck machen. Doch dabei stehen sie sich selbst im Weg.

Ein wenig könnte Alex Bruchhage das Gefühl beschleichen, dass sein Team gar nicht ganz oben in der Tabelle anklopfen möchte. Bei der vierten Saisonniederlage am Samstag im Nachholspiel beim FC Iserlohn war es vor allen Dingen sein Team, das vom Fußball-Westfalenligisten SC Neheim selbst, dass sich wieder einmal im Weg stand. Durch zwei späte Gegentreffer unterlagen die Neheimer beim nun punktgleichen FC Iserlohn mit 1:2 (0:0). Vor allem das Zustandekommen der beiden Gegentore ärgerte Bruchhage immens.

Eigentlich hatte der Tabellendritte aus Neheim das Geschehen im Iserlohner Willi-Vieler-Stadion voll im Griff, gerade in der zweiten Halbzeit wirkte die Bruchhage-Elf sehr konstant. „Wir haben das Heft voll in der Hand und gehen auch verdient in Führung“, berichtet SC-Trainer Bruchhage. Nach einem schnellen Kurzpassspiel zwischen Mahmut Yavuzaslan kam der nach der Halbzeit eingewechselte Johannes Thiemann auf der rechten Außenbahn zu einer Flanke. Von der Grundlinie flankte Thiemann auf den Fünfmeterraum, wo sich der ebenfalls zur Pause gekommene Serhat Uzun im Kopfballduell cleverer als sein Gegenspieler zeigte und in die lange Ecke sehenswert vollendete (64.).

Leben selbst schwer gemacht

Folglich trat Neheim deutlich aktiver auf, verpasste aber in Person von Florian Fleck, Johannes Thiemann und Burak Yavuz gleich drei Mal den Treffer zum möglichen 2:0 für den SC. Und dann passierte das, was eben so oft im Fußball passiert, wenn ein Team seine Chancen nicht ausnutzt. Johannes Thiemann tauchte unter einem eher schwach getretenen Freistoß der Iserlohner unter dem Ball durch, hinter ihm hatte Yavuzaslan nur noch wenig Zeit, um passend zu reagieren – und so bugsierte Neheims Nummer sieben den Ball über Schlussmann Zielonka ins eigene Tor (82.). „Sowas kann passieren. Mahmut hat in der Situation aber nicht die richtige Körperspannung und Johannes steht zwei Meter zu weit vorne“, ärgerte sich Bruchhage.

Weiteren Grund sich über individuelle Fehler zu ärgern bekam der SC-Trainer dann in der Schlussphase. Nach einem Fehlpass der Iserlohner versuchte Neheims Emre Yilmaz den Ball flach zu seinem Mitspieler Riad Xhaka rauszulegen. Ein Iserlohner ging dazwischen, legte den Ball quer und fand in der Mitte Ahmed Azirar, der wenige Meter vor dem Tor gegen drei Neheimer kühlen Kopf bewahrte und den Siegtreffer markierte.

Bruchhage sauer über unnötige Fehler

„Dass darf uns einfach nicht immer wieder passieren“, sagte Alex Bruchhage im Anschluss an die Begegnung. Wie bereits bei der Pleite gegen den SV Wacker Obercastrop waren es die Neheimer selbst, die sich gegen ein Team auf Augenhöhe um den verdienten Lohn brachten. „In beiden Spielen haben wir eigentlich das Chancenplus, beides Mal lassen wir die Punkte liegen. Das wir aus den Spielen keinen Punkt geholt haben, zeigt warum wir noch nicht ganz oben mitspielen können“, so der SC-Trainer.

Die Iserlohner indes sind mit dem Sieg aus dem Nachholspiel nun punktgleich mit dem SC Neheim auf dem vierten Tabellenplatz. Vorne bleiben die beiden Dortmunder Teams vier Punkte vor der Konkurrenz.

