Bezirksliga: Torflut in Voßwinkel und Schmallenberg stolpert

Sauerland. In der Fußball-Bezirksliga 4 sind wieder Tore am Fließband gefallen. Für Überraschungen haben der TuS Voßwinkel und die SF Birkelbach gesorgt.

In der Fußball-Westfalenliga hat sich der SC Neheim mit dem dritten Saisonsieg und jetzt zehn Punkten im oberen Tabellendrittel festgesetzt. In der Landesliga 2 bleibt RW Erlinghausen in der Erfolgsspur und liegt weiter punktgleich mit Spitzenreiter SC Obersprockhövel auf Platz zwei. Schlusslicht SV Brilon kassierte dagegen die fünfte Niederlage in Folge und ist weiter punkt- und torlos. In der Bezirksliga 4 ist die Spitze durch das 3:3-Unentschieden von Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg enger zusammengerückt. Der BC Eslohe und die SG Bödefeld/Henne-Rartal haben nur noch einen Punkt Rückstand.

Nachfolgend die Stenogramme von den Spielen der überkreislichen Mannschaften auf dem Fußball-Sauerland auf einen Blick.

Westfalenliga 2

SC Neheim - DJK TuS Hordel 3:0 (1:0). Die Torfolge: 1:0 Mahmut Yavuzaslan, 2:0 Greco, 3:0 Fleck.

Landesliga 2

FC Arpe/Wormbach - TuS Langenholthausen 1:3 (0:1). Die Torfolge: 0:1 De Luca, 0:2 Kessler, 1:2 Biecker, 1:3 Kessler. - Gelbrote Karten: De Luca und Schulte-Schmale (beide TuS Langenholthausen).

SC Drolshagen - RW Erlinghausen 0:2 (0:0). Die Torfolge: 0:1 Schlüter, 0:2 Akgüvercin.

SC Obersprockhövel - SV Brilon 3:0 (1:0). Die Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0.

SV 04 Attendorn - SV Hüsten 09 1:0 (1:0). Die Torfolge: 1:0.

Bezirksliga 4

SG Serkenrode/Fretter - TuS Rumbeck 4:2 (1:0). Die Torfolge: 1:0 Felix Schmidt-Holthöfer, 1:1 Joshua Pawelczyk, 2:1 Felix Schmidt-Holthöfer, 2:2 Hunecke, 3:2 Matthias Schmidt-Holthöfer, 4:2 Matthias Schmidt-Holthöfer.

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen - TuS Erndtebrück II 3:0 (3:0). Die Torfolge: 1:0 Busch, 2:0 Marx, 3:0 Busch.

SF Birkelbach - SV Schmallenberg/Fredeburg 3:3 (2:2). Die Torfolge: 1:0 Langenbach, 1:1 Jeyakumar, 1:2 Piechczek, 2:2 Duchardt, 3:2 Duchardt, 3:3 Rama.

TuS GW Allagen - SV Oberschledorn/Grafschaft 1:3 (1:1). Die Torfolge: 0:1 Guntermann, 1:1 Catalano, 1:2 Hölscher, 1:3 Sauer.

SG Bödefeld/Henne-Rartal - TuS Oeventrop 4:1 (2:1). Die Torfolge: 1:0 Sander, 1:1 Schöller, 2:1 Hermes, 3:1 Schulte, 4:1 Schulte.

BC Eslohe - TuRa Freienohl 4:2 (1:0). Die Torfolge: 1:0 Lüttecke, F. Hümmler, 2:1 Keute, 2:2 Neise, 3:2 F. Hümmler, 4:2 Nieswand.

TuS Sundern - SG Winterberg/Züschen 4:0 (2:0). Die Torfolge: 1:0 Curcio, 2:0 Büsse, 3:0 Curcio, 4:0 Büsse.

TuS Voßwinkel - SuS Langscheid/Enkhausen 4:4 (3:1). Die Torfolge: 0:1 Klauke, 1:1 Lampros, 2:1 Maliqi, 3:1 Jürgens, 3:2 Klaucke, 3:3 Weißbach. 4:3 Maliqi, 4:4 Meisterjahn.

Bezirksliga 13

VfB Marsberg - SV GW Anreppen 6:3 (4:2). Die Torfolge: 1:0 Kevin Kraemer, 2:0 Wachsmann, 3:0 Kevin Kraemer, 4:0 Kevin Kraemer, 4:1, 4:2, 5:2 Kevin Kraemer, 6:2 Picht, 6:3.