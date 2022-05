Bezirksliga 4: TuS Sundern lässt SG Winterberg keine Chance

Sauerland. In der Bundesliga des Sauerlands lässt TuS Sundern nichts anbrennen. TuS Rumbeck gewinnt das Kellerderby der Fußball-Bezirksliga.

Wichtige Punkte für den Klassenerhalt hat der FC Assinghausen/Wiem./Wulm.in einem vorgezogenen Spiel vom 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4 mit dem 1:0-Sieg bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal eingefahren. Auch TuS Sundern und TuS Rumbeck siegen.

TuS Sundern – SG Winterberg/Züschen 4:0 (2:0). Nicht die Spur einer Chance hatten die personell arg dezimierten Gäste aus der Wintersportmetropole beim Tabellendritten, der dem Gegner in allen Belangen überlegen war und durchaus auch noch mehr Tore erzielen konnte. Die vier Tore erzielten Erik Dier, Lennard Willecke, Maxi Mertin und Felix Christopher Tigges. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Bei uns sind deutlich die letzten strapaziösen Wochen zu sehen. Jetzt hat sich auch noch Stephan Jakob verletzt“, so das ernüchternde Fazit von SG-Trainer Andreas Schneider.

TuS Rumbeck– TuS Voßwinkel 3:2 (2:1). In einem hart umkämpften Kellerduell siegten der Tabellenvorletzte aus Rumbeck verdient. Die Gäste waren schon in der ersten Minute durch Marvin Schmitz in Führung gegangen. Alex Gierse und David Kalinowski drehten das Spiel vor der Pause. Philipp Volker gelang in der 59. Minute der Ausgleich. Doch nur sieben Minuten später machte Marvin Ruf den verdienten Siegtreffer. „Wir haben in Halbzeit eins eine indiskutable Leistung abgeliefert. Der Sieg für Rumbeck geht in Ordnung“, resümierte Grebe.

SG Bödefeld/Henne-Rartal – FC Assinghausen/Wiem./Wulm. 0:1 (0:0). Das goldene Tor erzielte Janek Meyer vier Minuten vor dem Ende. Damit sollte Ass./Wie./Wu. mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

