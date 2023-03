Bezirksliga 4: Für TuRa Freienohl wird es richtungsweisend

Trainer Freddy Quebbemann und TuRa Freienohl, hier zuletzt gegen den SV Hüsten 09, sind nun in Bruchhausen gefordert.

Sauerland. Zwei Nachholspiele stehen in der Fußball-Bezirksliga 4 am Donnerstagabend, 23. März, an. Für drei der vier Teams wird es enorm wichtig:

In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga 4 vom 18. Spieltag will der SV Hüsten 09 bei den SF Birkelbach den sechsten Auswärtssieg einfahren und den SV Oberschledorn/Grafschaft damit vom dritten Tabellenplatz verdrängen. Der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen hofft ebenfalls in einer Nachholpartie der „Bundesliga des Sauerlandes“ vom 19. Spieltag gegen TuRa Freienohl auf den ersten Dreier im laufenden Jahr.

SF Birkelbach - SV Hüsten 09 (Do., 19.30 Uhr, Sportplatz in Birkelbach). Die Sportfreunde haben am vergangenen Sonntag mit dem 3:2-Sieg im Derby beim VfL Bad Berleburg ihre Negativserie von acht sieglosen Spielen beendet. Die Gäste aus Hüsten wollen dennoch beim abstiegsgefährdeten Gastgeber nachlegen.

„Gegen ,Ass/Wie/Wu’ haben wir ein gutes Spiel gemacht. Den guten Auftritt wollen wir mit einer ebenfalls guten Leistung in Birkelbach festigen. Das wird aber schwer, der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand“, so Hüstens „Co“ Andreas Kauke, der bis auf Luis Risse alle dabei hat.

FC Assinghausen/W./W. - TuRa Freienohl (Do., 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz in Bruchhausen). FC-Trainer Christoph Keindl spricht von einem richtungsweisenden Spiel. „Für beide Mannschaften ist es gerade mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ein wichtiges Spiel. Wir wollen mit aller Macht gewinnen.“ Nicht dabei sind die Brüder David, Leon und Julian Busch, Julius Ströthoff, Cedric Marx, Janek Meyer und Daniel Gördes.

Die Gäste „wollen den Aufwärtstrend fortsetzen und die guten Leistungen bestätigen“, sagt Trainer Freddy Quebbemann. Mit einem Sieg rückt TuRa bis auf drei Punkte an den jetzigen Kontrahenten heran.

