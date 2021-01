Bezirksliga 4: FC Assinghausen/W./W. klärt Trainerfrage

Olsberg-Assinghausen In der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“, der Bezirksliga 4, hat es die nächste Trainerverlängerung gegeben.

Der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen wird auch in der Saison 2021/2022 von Christoph Keindl trainiert. Der 32-jährige Keindl hat den Fusionsverein aus dem Stadtgebiet Olsberg im vergangenen Sommer als Spielertrainer übernommen. Keindl hatte zuvor als Spieler jahrelang das Trikot des hessischen Verbandsligisten SC Willingen getragen. In der zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison rangiert der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen mit zwölf Punkten aus bislang acht ausgetragenen Partien auf dem neunten Rang in der Bezirksliga 4. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt sieben Zähler. Zudem hat der Verein mit Co-Trainer Patrick Grosser um eine weitere Saison verlängert.

„Wir freuen uns über die Zusagen und die weitere Zusammenarbeit mit unserem Trainerteam“, sagt Christof Grosser, 1. Vorsitzender und Mittelfeldspieler des FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen. „In der Truppe steckt eine Menge Potential. Das möchte ich aus der Mannschaft herauskitzeln und so gut es geht ausschöpfen“, ergänzt Coach Christoph Keindl.