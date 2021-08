Reiten Beim Turnier in Hellefeld sind HSK-Reiter in Lauerstellung

Sundern-Hellefeld. Der Reiterverein Hellefeld richtet vom 20. bis 22. August sein großes Außenturnier aus. Was geboten wird, und worauf HSK-Reiter besonders hoffen.

Jetzt soll alles glatt gehen: Der Reiterverein Hellefeld richtet von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. August, sein großes Außenturnier aus. Die Veranstaltung, die zunächst wie gewohnt im Mai hatte stattfinden sollen und aufgrund der Coronapandemie verlegt worden war, bietet erneut drei Tage lang abwechslungsreichen Spring- und Dressursport.

Mit einem leicht abgeänderten Prüfungsangebot sollen diesmal insbesondere die Nachwuchsreiter auf ihre Kosten kommen. Die Höhepunkte sind eine Ein-Stern-S-Dressur sowie das Finale um den „Clemens-Veltins-Gedächtnispokal“, eine Springprüfung der Klasse Ein-Stern-M mit Siegerrunde. Darüber hinaus messen sich die Nachwuchsreiter beim Hellefelder Nachwuchs-Cup und ebenso beim Hellefelder Amateur-Cup.

Den Auftakt an diesem Freitag bestreiten die jungen Pferde. In der Hellefelder Reithalle startet um 8.30 Uhr die Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Im Anschluss findet eine Youngster-Dressurprüfung der Klasse L statt. Von 12 Uhr an folgen Dressurprüfungen der Klasse Zwei-Sterne-M und Ein-Stern-S sowie ein Dressurwettbewerb der Klasse L Kandare. Auf dem Springplatz finden ebenfalls zunächst Prüfungen für junge Pferde statt. Um 9.30 Uhr starten die jungen Springpferde in Prüfungen der Klassen Zwei-Sterne-A bis Ein-Stern-M. Im Anschluss folgen Zeitspringen der Klassen Ein-Stern-A bis M.

Turnier in Sundern-Hellefeld: viel los am Samstag und Sonntag

Auch am Samstagmorgen messen sich die Nachwuchspferde im Parcours, ehe es ab 10.45 Uhr mit den Nachwuchsreitern in Springen der Klassen E, A und L weitergeht. Am Samstagabend findet dann die letzte Qualifikation für das Finale um den „Clemens-Veltins-Gedächtnispokal“ statt. In der Halle starten ab 8.30 Uhr die Dressuren: Zunächst eine Ein-Stern-A-Dressur, gefolgt von zwei Ein-Stern-M-Dressuren. Von 15.15 Uhr an werden die Nachwuchsprüfungen im Dressurreiter- und Springreiterwettbewerb durchgeführt.

Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A und einer Springprüfung der Klasse Zwei-Sterne-A mit steigenden Anforderungen. Von 14.45 Uhr haben die jüngsten Reiter ihren großen Auftritt im Reiter-Wettbewerb und Führzügelwettbewerb.

Um 15.30 Uhr startet der Höhepunkt des letzten Turniertages: das Finale um den „Clemens-Veltins-Gedächtnispokal“. Aktuell führt Vanessa Nathalia Potrafke (RV Kalthof) nach Punkten. Dahinter lauern Ricarda Vollmers (RV Oberkirchen) und Marcel Grote (RV Oeventrop). Der RV Hellefeld darf unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes auch Zuschauer zum Turnier willkommen heißen.

