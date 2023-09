Aus für Marsberger Berlinski – nach nur dreieinhalb Monaten

Ahlen/Marsberg. Daniel Berlinski ist nicht mehr Trainer von Fußball-Regionalligist RW Ahlen. Der Marsberger wurde freigestellt – nach äußerst kurzer Amtszeit.

Daniel Berlinsi, Fußball-Trainer aus Marsberg, ist nicht mehr Coach des Regionalligisten RW Ahlen. Die Entscheidung, sich vom Sauerländer Coach zu trennen, gab RWA am Montagmorgen, 18. September, in einer Mitteilung auf seinem Internetauftritt bekannt. Die prekäre sportliche Lage des Klubs wurde dem 37-Jährigen zum Verhängnis.

Mit nur fünf Punkten aus bislang sieben Ligaspielen rangiert RW Ahlen in der noch jungen Saison in der Regionalliga West auf einem Abstiegsplatz – mal wieder. „Wir haben Daniel heute schweren Herzens mitgeteilt, dass wir ihn von seiner Tätigkeit als unseren Cheftrainer freistellen. Wir danken ihm für die letzten Monate und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärte RWA-Vorsitzender Dietmar Kupfernagel in der Mitteilung. Die Verantwortlichen hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Am Ende ist man jedoch der Ansicht, dass bereits zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden muss. Eine Entwicklung der Mannschaft konnte in den vergangenen Wochen leider nicht festgestellt werden“, betonten die Verantwortlichen weiter.

Der Sportliche Leiter Orhan Özkara hatte Daniel Berlinski erst Anfang Juni als neuen Cheftrainer von RW Ahlen verpflichtet. „Wir befinden uns in aussichtsreichen Gesprächen mit einem Verein. Ich hoffe, dass wir diese in den nächsten Tagen erfolgreich abschließen können“, hatte „Berle“, unter anderem Ex-Spieler von RW Erlinghausen, drei Tage vor seiner Installierung in Ahlen am 6. Juni im Gespräch mit dieser Zeitung verraten.

Während seiner ersten Station als hauptamtlich tätiger Fußball-Coach hatte der Sauerländer beim Regionalligisten Chemnitzer FC gearbeitet (1. Juli 2020 - 1. März 2022), ehe ihn die „Himmelblauen“ freistellten. Danach vergingen 15 Monate, ehe der frühere begnadete Techniker einen neuen Job im Profi-Fußball einging – in der Regionalliga West.

Dieses Engagement endete nun bereits nach dreieinhalb Monaten wieder. Berlinski hatte mit seinem Ahlener Team am Freitagabend ausgerechnet bei seinem Ex-Team aus Lippstadt gespielt. RWA verlor die Partie 0:3 – es war Berlinskis letztes Spiel als Ahlener Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg