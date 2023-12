Auf Endspiel-Frust folgen für Hüstener Duo Auszeichnungen

Im Zuge der 45. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft sind erneut drei Spieler gewürdigt worden. Für zwei der Aktiven war es wichtiger Trost.

Die Zuschauer in der an den drei Veranstaltungstagen erneut prächtig gefüllten Sporthalle Große Wiese in Hüsten sahen bei der 45. Ausgabe der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft tolle Teamleistungen – doch auch Einzelspieler stachen heraus und wurden für ihre Auftritte belohnt. Unter anderem Ausrichter SV Holzen zeichnete den besten Spieler, den besten Torschützen und den besten Torhüter aus.

Nach der Enttäuschung nach dem verlorenen Endspiel gegen den SC Neheim durfte sich aus dem Hüstener Lager zumindest ein Duo freuen. Zurecht wurden mit Jannik Heppelmann als bestem Schlussmann und Denis Rodrigues Gomes als bestem Spieler des Turniers zwei Stammkräfte ausgezeichnet. Heppelmann verstand es blendend, von hinten heraus das Spiel seines Teams aktiv mitzugestalten und so oftmals Überzahlsituationen zu schaffen.

Bester Torschütze des Turniers wurde allerdings ein Spieler des SC Neheim: Alwin Weber markierte für den Westfalenligisten gleich zehn Tore und zeigte sich in prima Form. Der junge Angreifer, der vom FC Brünninghausen zurückgekehrt ist, nährte damit die Hoffnung, dass er dem SC im Abstiegskampf helfen kann.

