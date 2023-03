Arnsberg: So ist kurzweilige Kinder-Leichtathletik mit Spaß

Arnsberg-Neheim. 2013 eingeführtes kindgerechtes Wettkampfformat für den Leichtathletik-Nachwuchs wird im Kreis Arnsberg besonders gefördert und gelebt.

Großer Rummel auf der Großen Wiese: 120 kleine Sportler flitzen durch die Sporthalle und sammeln sich zum gemeinsamen Aufwärmen. Das Miteinander steht im Vordergrund. Trikotfarben spielen hier keine Rolle. Es ist Kinderleichtathletik-Tag des TV Neheim. Im Leichtathletikkreis Arnsberg wird dieses Wettkampfformat für den jüngsten Leichtathletik-Nachwuchs schon seit einigen Jahren erfolgreich durchgeführt. Ziel ist eine kindgerechte Leichtathletik, die spielerische Elemente in den Mittelpunkt stellen und für Kinder attraktiver sein will.

Nach Test- und Einführungsphase in 2011 und 2012 hatte sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) für das Konzept entschieden. Dieses wurde maßgeblich von der DLV-Jugend in Kooperation mit der DLV-Lehre und dem Referat Olympische Leichtathletik entwickelt, erprobt und evaluiert. 2013 wurde das Wettkampfsystem Kinderleichtathletik bundesweit verbindlich eingeführt. Im Jahr 2018 wurde eine umfangreiche Evaluation durchgeführt, auf deren Grundlage es zu einer Weiterentwicklung des Wettkampfsystems für Kinder ab 2020 kam. „Wir sind da aber im Leichtathletikkreis etwas flexibel“, sagt Andreas Gersch. Er ist Vorsitzender des Kreisleichtathletikausschuss und auch Abteilungsleiter beim TV Neheim. Mit den Jahren seien die eigentlich vom DLV vorgegebenen Wettkampfformen im Kreis immer wieder angepasst worden. „Man lernt ja auch dazu“, so Andreas Gersch. Am Ende geht es immer um die Kinder – für die soll der Wettbewerb kurzweilig, spannend und ohne lange Wartezeiten über die Bühne gehen. So sollen spielerisch Grundlagen für spätere klassische Disziplinen gelegt werden.

Weitere Nachrichten aus dem Lokalsport im Sauerland>>>

Das Ringe-Hüpfen bereitet auf Sprungdisziplinen vor. Foto: Martin Haselhorst

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen werden die Kinder in Riegen eingeteilt – diesmal bleiben dabei die teilnehmenden Gruppen aus den Vereinen unter sich. Wenn ein Verein kein vollständiges Team melden kann, werden die Kinder in andere Gruppen integriert. Riegenweise ziehen die Kinder dann von Station zu Station.

Das sind die Fotos vom Tage>>>

Grundelemente mit Spaßfaktor

Die Grundelemente Wurf, Sprung, Sprint und Ausdauer gehören zum Standardprogramm der Kinder-Leichtathletik. Das aber nicht in Form der klassischen Disziplinen der Stadion-Leichtathletik für diese Altersklasse: Während da 50 Meter, Weitsprung, Ballwurf und 800-Meter-Lauf die Regel sind, organisiert der TV Neheim andere Wettkampfformen. Als Staffel versucht ein Team beim Sprint über niedrige Hürden in vorgegebener Zeit so viele Hürden wie möglich zu überlaufen – alle Kinder machen mit, alle sind Teil des Teams. Sprungfähigkeiten werden beim einbeinigen Hüpfen durch bunte Ringe gezeigt – jedes Kind hat mehrere Versuche. Statt Ballwurf wird ein ein Kilogramm schwerer Medizinball in Punktezonen hineingestoßen.

Eine Bilderbuch-Laufbahn bei SKS in Sundern>>>

Im Leichtathletikkreis Arnsberg wird die Kinder-Leichtathletik stark gefördert und von den Vereinen auch gut angenommen. Das ist nicht in allen Kreisen und Klubs so. Noch immer gibt es konservative Übungsleitende, die lieber die Kinder früh in den bisherigen Disziplinen sehen wollen. „Das wissen wir“, sagt Diana Robbert. Sie ist beim TV Neheim Trainerin für den Nachwuchsbereich der U12 und jünger. „Aber man muss doch nur in die Augen dieser Kinder hier schauen, dann sieht man doch, wie viel Spaß es ihnen macht“, sagt sie.

Tipps zum Kauf von Kinderfahrrädern in Arnsberg>>>

Der TV Neheim macht das Angebot – und das nehmen auch Vereine gerne an, die mit ihren Kindern ebenso zu „klassischen“ Kinder-Dreikämpfen fahren. Nach dem Motto: das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die Neheimer selbst aber haben eine klare Linie. „Mit den ganz Kleinen machen wir gar keine klassischen Disziplinen“, so Andreas Gersch. Auch Mark Weber, Kindertrainer beim TuS Voßwinkel, ist gerne bei der Kinder-Leichtathletik am Start. „Da sind alle Kinder begeistert dabei“, sagt er, um sich gleich wieder fürsorglich um seine kleinen Athleten zu kümmern. Trainer stehen hier nicht streng beobachtend und überehrgeizig an der Wettkampfstätte, sondern verstehen sich als Ansprechpartner und Begleiter der Kinder oder helfen als Riegenführer.

Die tolle Atmosphäre beim Kinderleichtathletik-Format gibt den Veranstaltern recht. „Vor allem in der Halle herrscht da immer eine kompakte Stimmung“, schwärmt Andreas Gersch. Wenn wie jetzt in der Sporthalle Großen Wiese der abschließende „Hallen-Cross“ mit einem etwas längeren Lauf über Weichböden, Hürden und quergestellte Bänke je nach Altersklasse über zwei oder drei Runden gestartet wird, gehen Eltern, Trainerinnen und Trainer und anfeuernde Teamkollegen engagiert mit. Angespornt und motiviert werden die Kinder auch von den vielen meist jungen Helferinnen und Helfern des gastgebenden Vereins.

Dass das Format im Leichtathletikkreis Arnsberg gut ankommt, beweisen die Teilnehmerzahlen. Fünf „Kila-Wettbewerbe“ wurden im Kreis im Jahr 2022 ausgerichtet. Der TuS Rumbeck, der TuS Voßwinkel und der TV Neheim teilten sich hier die Aufgabe als Veranstalter. 40 Kinder haben mindestens drei Mal teilgenommen und wurden dafür nun im Zuge der Kinder-Leichtathletik-Cup-Wertung beim ersten „Kila“-Termin in 2023 ausgezeichnet. Auch die Vereine mit den meisten Teammeldungen wurden gewürdigt: Den golden Staffelstab erhielt dafür der TV Neheim, der silberne Stab ging an den TV Arnsberg, Bronze an den TuS Voßwinkel.

Klar, dass auch bei der Kinder-Leichtathletik Ehrgeiz und Motivation eine Rolle spielen. Kinder wollen ihr Bestes geben und freuen sich über Urkunden. Bei der Kinder-Leichtathletik werden alle Teams gefeiert, wenn sie zur Siegerehrung auflaufen. Gewinner sind alle.

Der Hallencross ist immer der Stimmungshöhepunkt bei der Kinderleichtathletik. Foto: Martin Haselhorst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg