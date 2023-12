Arnd Zeigler: Das sind die Gewinner für Auftritt in Olsberg

Arnd Zeigler liefert schon im Dezember 2019 mit seinem Liveprogramm in der Konzerthalle in Olsberg einen überzeugenden Auftritt. Nun gastiert der TV-Moderator erneut vor Ort.

Olsberg TV-Moderator Arnd Zeigler tritt mit seiner „Wunderbaren Welt des Fußballs“ in Olsberg auf. Das sind die Sieger unseres Gewinnspiels.

Etwa acht Monate nach seinem bislang letzten Liveauftritt im HSK (damals im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon) gastiert TV-Moderator Arnd Zeigler nun am Mittwoch, 13. März 2024, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) mit seiner „Wunderbaren Welt des Fußballs“ erneut in der Konzerthalle in Olsberg. Was Zuschauer bei seiner dritten Show im Sauerland erwarten dürfen, ob sich ein Besuch auch als Nicht-Fußball-Fan lohnt, und ob er sich eigentlich auf die Europameisterschaft im eigenen Land freut, hat Zeigler im großen Interview mit dieser Zeitung verraten – jetzt stehen auch die Sieger unseres Gewinnspiels fest.

In Zusammenarbeit mit Veranstalter Gisbert Kemmerling hat diese Zeitung exklusiv zwei handsignierte Ausgaben eines Buches von Arnd Zeigler sowie zwei Tickets für seinen Auftritt im März in Olsberg verlost. Je ein Buch gewonnen haben Jeanette Sauerland (Marsberg) und Jennifer Teigeler (Schmallenberg). Derweil darf sich Andreas Brieden (Medebach) über zwei Tickets freuen. Die Gewinner werden benachrichtigt.

