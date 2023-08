ALS-Logistik-Cup: FC Neheim-Erlenbruch feiert Turniersieg

Arnsberg-Hüsten. Ein Turniersieg als Statement: Der FC Neheim-Erlenbruch gewann den 2. ALS-Logistik-Cup gegen den amtierenden A-Liga-Vizemeister.

Aus den Ambitionen, mit denen die Fußballer des FC Neheim-Erlenbruch in die neue Saison der Kreisliga A Arnsberg gehen werden, machen sie keinen Hehl. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, will die Mannschaft von Trainer Amer Siala im Kreisoberhaus wieder um Meisterschaft und Aufstieg spielen. Beim 2. „ALS-Logistik-Cup“ des SV Hüsten 09 untermauerte das Team die Zielsetzung mit dem Turniersieg.

Das sagt der Trainer

Dennoch blieb Trainer Amer Siala nach dem 4:2-Erfolg im Endspiel des Turniers gegen den künftigen Ligarivalen SV Hüsten 09 II, immerhin amtierender Vizemeister, zurückhaltend. „Es war ein gutes Vorbereitungsturnier – mehr nicht“, sagte Siala nach der Partie, in der Safak Üstenci bereits in der 4. Minute die Führung erzielte, die jedoch Can Karaca mit einem Eigentor (44.) kurz vor dem Seitenwechsel ausglich.

Die Siegerehrung der besten drei Mannschaften beim 2. ALS-Logistik-Cup des SV Hüsten 09. Foto: Falk Blesken

Yigit Dogus Üstenci (57.), Amed Ali (66.) und erneut Safak Üstenci (68.) schossen die Erlenbrucher anschließend mit 4:1 in Front. Dirk Stoltefaut gelang zwar der Anschlusstreffer zum 2:4 (85.), mehr ließ der Turniersieger aber nicht zu.

„Die Gruppenspiele haben wir gut bestritten, im Endspiel fehlten uns kurzfristig drei wichtige Spieler. Aber Erlenbruch hat das Turnier insgesamt verdient gewonnen“, sagte Ufuk Üzel, Trainer der Hüstener Reserve.

Hüsten: U23 auf Rang drei

Das Spiel um Platz drei entschied die U23 der Gastgeber mit einem 6:1-Erfolg gegen den SSV Meschede für sich. Enis Bayram traf zum 1:0 für den SSV, anschließend drehten Linus Coerschulte, Ole Kembügler, Til Huber, Torben Kinkel (2) und Oskar Baroth die Partie. Das Spiel um Platz fünf ging mit 4:2 an den Vorjahressieger SG Holzen/Eisborn. Gegner war C-Ligist SuS Langscheid/Enkhausen II.

