Alexandra Föster: Selbst Sturm beeindruckt sie bei WM nicht

Racice/Meschede. Alexandra Föster, Ruderin aus Meschede, steht bei der WM bereits im Halbfinale. Selbst Sturm während des Vorlaufes beeindruckt sie nicht.

„Das war ein guter Start, der Sicherheit gibt“, sagte Sebastian Kleinsorgen über Alexandra Fösters Auftakt in die Weltmeisterschaft im tschechische Racice. Denn Alexandra Föster, die 20-jährige Ruderin des RC Meschede, gewann ihren Vorlauf trotz „Sauerländer Wetter mit schon recht hohen Wellen“, vermied dadurch eine Zitterpartie im Hoffnungslauf und kämpft nun am Freitag im Halbfinale um den Einzug in das A-Finale.

„Sie ist es runtergefahren, das war ein Rennen nach Plan“, sagte der Trainer noch. Bis zur 1000-Meter-Marke lag Föster, die bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille gewonnen hatte, hinter der Französin Emma Lunatti auf Platz zwei. Auf der zweiten Teilstrecke übernahm Föster die Führung und kam mit einem beruhigenden Vorsprung von 2,71 Sekunden auf Lunatti ins Ziel. „Hauptgegnerin war für uns die Schweizerin Janine Gmelin, die ja in Posen beim Weltcup noch deutlich vor uns lag“, erklärte Sebastian Kleinsorgen. Gmelin lag fast sechs Sekunden hinter Föster auf dem dritten Platz.

Techniktraining zeigt Wirkung

Bei der Europameisterschaft im Rahmen der European Championships in München hatte Föster mit derartigen Witterungsverhältnissen noch große Probleme gehabt. „Die Bedingungen waren zwar besser als zuletzt auf der EM in München, aber auch nur weil der Sturm vom Start in Richtung Ziel über die Strecke fegte“, erzählte Sebastian Kleinsorgen leicht süffisant. Das Techniktraining, das der Coach und seine Athletin in den Wochen zwischen den Saisonhöhepunkten absolvierten, scheint allerdings die gewünschte Wirkung zu erzielen.

„Im Halbfinale am Freitag werden schon die stärksten Konkurrentinnen auf uns warten“, sagte der Trainer vorausblickend und ergänzte: „Ziel wird dann sein, mindestens den dritten Platz zu belegen, um ins A-Finale zu kommen.“ Für Föster bedeutet dies: Sie muss sich in den nächsten Tagen athletisch fit halten. Das nach EM-Bronze ohnehin große Selbstvertrauen wurde zumindest durch den Auftakt gestärkt.

